Kultur-Betriebe Burgenland mit „MAECENAS” geehrt

+1

Bei der Verleihung der Österreichischen Kunstsponsoring-Preise, die heuer zum 34. Mal durch das unabhängige Wirtschaftskomitee „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ und dem ORF vergeben wurden, gewann die KBB – Kultur-Betriebe Burgenland GmbH für das Projekt „Wir sind 100. 100 Jahre Burgenland“ einen der Hauptpreise. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil freut sich über die Auszeichnung.

Das unabhängige Wirtschaftskomitee „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ vergab Anfang Dezember 2022 bereits zum 34. Mal gemeinsam mit dem ORF den Österreichischen Kunstsponsoring-Preis „MAECENAS“ an Unternehmen für die Förderung von Kunstprojekten, die ohne diese Unterstützung nicht hätten verwirklicht werden können. Seit nunmehr 9 Jahren werden auch österreichische Kulturanbieter für ihr professionelles Engagement in Kooperation mit der Wirtschaft gewürdigt. Die Beurteilung erfolgte ausschließlich nach den Kriterien der Qualität, der Innovationskraft und Kreativität.



Der „MAECENAS 2022“ umfasste 228 Projekteinreichungen und wurde in den folgenden Kategorien vergeben:

Bestes Kunstsponsoring – „Klein- und Mittelbetriebe“

Bestes Kunstsponsoring – „Großunternehmen“

„Österreichische Kulturanbieter“ für das erfolgreiche Engagement in Kooperation mit der Wirtschaft“

„Maecenas Ö1 – Publikumspreis“ und

„Best Practice – in wirtschaftlich und kulturell herausfordernden Zeiten“ für Unternehmen und Kulturanbieter

Der Hauptpreis in der Kategorie „Österreichische Kulturanbieter“ 2021 wurde der KBB – Kultur-Betriebe Burgenland GmbH mit dem Projekt „Wir sind 100. 100 Jahre Burgenland“ – Das Jubiläum eines Bundeslandes zugesprochen.

Anerkennungspreise erhielten museum in progress für „32 Jahre Kunstprojekte öffentlichen und medialen Räumen und der Verein THEO Live Kinder- und Jugendtheater für das Kinder – und Jugendtheater THEO – Jahresprogramm. Die MAECENAS Gesamtpreisträger 2022 wurden im Rahmen einer feierlichen Verleihung im Palais Hansen Kempinski Vienna unter der Moderation von ORF-Star Nadja Mader geehrt. Die Hauptpreisträger erhielten speziell für den „MAECENAS Österreich“ gefertigte Skulpturen des Künstlers Prof. Christian Kvasnicka.



Begründung der Jury

2021 feierte das Burgenland sein 100-jähriges Bestehen. Das Projekt „Wir sind 100. 100 Jahre Burgenland“ sollte ein interaktiver Prozess zwischen dem offiziellen Burgenland und der gesamten Bevölkerung sein, in dem man sich gemeinsam von unterschiedlichen Blickwinkeln der Heimat annäherte.



Mit respektvollem Rückblick schaute man auf die vergangenen 100 Jahre zurück. Dies sollte als Schwerpunkt in Form einer Jubiläumsausstellung auf der Friedensburg in Schlaining, im Südburgenland, passieren. Kooperationen mit Institutionen wie zum Beispiel dem ORF oder der Burgenland Tourismus GmbH sollten einer breiten Öffentlichkeit die Geschichte des Burgenlandes in all ihren Facetten näherbringen. Auch dem Thema der Nachhaltigkeit widmete man einen Schwerpunkt, um sich Gedanken über die Zukunft des Burgenlands zu machen. Für das Projekt „Wir sind 100. 100 Jahre Burgenland“ konnten eine Vielzahl von Sponsoren gewonnen werden. Mit ihrer finanziellen Unterstützung leisteten sie einen wesentlichen Beitrag, das Jubiläum in die Öffentlichkeit zu tragen, lobt die Jury.



Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil:„Wir haben uns von Anfang an bemüht, unseren 100. Geburtstag bedacht und niveauvoll zu begehen. COVID-19 hat die Feierlichkeiten natürlich eingeschränkt, dennoch ist es gelungen, das Jubiläumsjahr gebührend und mit vielen bleibenden Projekten und Initiativen zu würdigen. Die Auszeichnung mit dem MAECENAS-Hauptpreis freut mich natürlich ganz besonders, denn unser Projekt „Wir sind 100“ wurde österreichweit somit auch als Vorbild für die perfekte Zusammenarbeit zwischen Kulturanbietern und der Wirtschaft honoriert. Ich gratuliere allen, die an unserem „Jahrhundertprojekt“ mitgearbeitet haben, für ihren Einsatz. Der MAECENAS-Hauptpreis steht auch für die hohe Qualität, die in den Landesholding Burgenland-Unternehmen gelebt wird.“



Kultur-Betriebe Burgenland Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax:„Wir haben mit einem kleinen Team in einer turbulenten Zeit ein riesiges Projekt gestemmt, das mit Hilfe von unzähligen Institutionen wie zum Beispiel der Kulturabteilung des Landes, dem Burgenland Tourismus, der Bildungsdirektion und vielen anderen Einrichtungen gemeinsam gelungen ist. Diese Auszeichnung ist ein freudiger Abschluss für unser Jubiläum und eine verdiente Anerkennung für das Projekt-Team und alle Beteiligten.“



Zum MAECENAS

Nach dem Vorbild des antiken Kunstförderers Maecenas wurde vor 34 Jahren der „Österreichische Kunstsponsoringpreis“ im Rahmen der „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ von Mag. Martin Schwarz ins Leben gerufen. Diese Auszeichnung ist Motor und Anerkennung für heimische Unternehmen, die Kunst auf den verschiedensten Gebieten fördern. Der Preis ist aber auch Wegweiser für Kulturinstitutionen, ihre Angebote professionell und maßgeschneidert der Wirtschaft anzubieten. In den vergangenen Jahren wurde dieser einzigartige Preis als unverzichtbare Institution in der heimischen Kulturlandschaft und bei den österreichischen Unternehmen verstärkt wahrgenommen.



„Stimmige Partnerschaften zwischen Wirtschaft und Kunst sowie besondere Erlebnisdimensionen kultureller Veranstaltungen werden besonders in Krisenzeiten immer wichtiger und kennzeichnen die vielfältigen Aktivitäten österreichischer Unternehmer und Kulturanbieter im Bereich der privaten Kulturförderung. Über 700 Projekteinreichungen in den vergangenen drei Jahren dokumentieren eindrucksvoll die vielfältigen Kunst- und Kultursponsoringaktivitäten in Österreich.“, so Mag. Brigitte Kössner-Skoff, Geschäftsführerin der Initiativen Wirtschaft zu den positiven Entwicklungen der österreichischen privaten Kulturförderung in den vergangenen Jahren.