Lange Nacht der Forschung 2022

Am Freitag, den 20. Mai 2022 findet zum zehnten Mal die „Lange Nacht der Forschung“ statt. An 280 Ausstellungsstandorten quer durch Österreich können BesucherInnen von 17 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt Forschung live erleben und Österreichs Wissenschaftsszene in vielen interaktiven Programmpunkten kennenlernen. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein umfangreiches, altersgerechtes Programm.



Im Burgenland können BesucherInnen bei der Biologischen Station Neusiedler See in Illmitz nicht nur Spannendes unter dem Mikroskop entdecken, sondern auch bei der Beringung von Zugvögeln dabei sein. Im Nationalparkzentrum Illmitz kann man Fledermäusen zuhören, Graugänse beobachten und unter dem Mikroskop die kleinsten Bewohner des Neusiedler Sees einmal ganz groß sehen. An der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland erfährt man Wissenswertes zum Thema Nachhaltigkeit und im Landhaus Eisenstadt gibt es die Möglichkeit durch einen Blick durchs Teleskop den Sternen näher zu kommen. Eine Podiumsdiskussion und Filmdokumente führen ab 18.30 Uhr im Landtagssitzungssaal ins Jahr des ungarischen Volksaufstandes 1956.



Umfangreiche Informationen zum Programm finden Sie unter www.langenachtderforschung.at