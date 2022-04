Passionsgewand statt Jeans – erste Kostümprobe im Steinbruch

+1

Vergangene Woche fand die erste Kostümprobe zur heurigen Neuinszenierung der Passionsspiele St. Margarethen auf der Ruffinibühne im Steinbruch statt. Die Kostüme, die zum Teil von den SchülerInnen der der Höheren Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik Mödling unter der Leitung von Conny Bleich designt wurden, helfen den Mitwirkenden dabei, „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“ zum Leben zu erwecken.



ST. MARGARETHEN, 25.04.2022 – Wenn Jacken und Jeans im Steinbruch St. Margarethen gegen Passionsspielgewänder getauscht werden, ist dies ein Zeichen, dass die große Premiere der neuen Passion im Steinbruch in greifbare Nähe rückt, und das „Passio-Feeling“ hält endgültig Einzug. Vergangene Woche fand die erste Passionsspielprobe in Kostümen statt, und erstmals erhielten die Mitwirkenden rund um Regisseur Militärdekan Alexander M. Wessely einen Eindruck, wie es aussehen wird, wenn die Neuinszenierung „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“ zu Christi Himmelfahrt, am 26. Mai 2022, auf der Ruffinibühne ihre Premiere feiert.

„Jesus“ Rupert Kugler, „Maria“ Iris Klemenschitz, „Jesus“ Andreas Schalling, „Petrus“ Christian Klemenschitz und „Pharisäer“ Walter Pock zeigten sich in ihren Kostümen auftrittsbereit.

Die Proben in den Kostümen geben dem Regisseur, aber auch den Hauptdarstellern und allen anderen Mitwirkenden ein neues Gefühl für die Szenen und die Möglichkeit, den Raum, also die Bühne, auf der sie spielen, noch besser wahrzunehmen und zu nutzen. So kommt den Kostümen dabei, der Inszenierung des neuen Textbuches von Spielleiter Pfarrer Richard Geier noch mehr Tiefe zu verleihen, eine entscheidende Rolle zu.



Erstmals handelt es sich bei den Kostümen um heimische Designerstücke, denn Jesus sowie die Apostel und Emmausjünger werden für die neue Produktion der Passionsspiele St. Margarethen „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“ wurden von der Höheren Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik Mödling eingekleidet. Die neuen, frischen Designs, die auch den aktuellen Charakter der Geschichte vom Leben, Leiden und Nachwirken Jesu Christi wiederspiegeln, wurden nach einer Idee von Spielleiter Pfarrer Richard Geier von 21 Schülerinnen unter der Leitung ihrer Klassenvorständin Conny Bleich, die selbst aus St. Margarethen stammt, entworfen.



Mit den Entwürfen der Hauptrollen-Kostüme ist es aber noch nicht getan: Auch die rund 300 Volk-DarstellerInnen mussten eingekleidet werden und wurden bei der Kostümanprobe von Conny Bleich beraten, Kostüme wurden angepasst und notfalls noch geändert. Insgesamt hat sie bisher 541 Meter Stoff zu Passionskostümen verarbeitet. Conny Bleich steht für etwaige Anpassungen auch während der Proben im Steinbruch zur Verfügung, damit jede/r PassionsspielerIn sich im jeweiligen Kostüm wohlführt und so das alte Israel und die Passion überzeugend zum Leben erwecken kann.



Angepasste Vorstellungstermine



Die Neuinszenierung „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“ wird heuer erstmals auf der Ruffinibühne dargeboten, und zwar von 26. Mai bis 10. Juli an allen Wochenenden und Feiertagen. So können Besucher der Passion im Steinbruch heuer erstmals direkt an den für die Passion so zentralen Feiertagen wie Christi Himmelfahrt, Fronleichnam und Pfingsten die Geschichte vom Leben, Lieben, Leiden und der Auferstehung Christi auf sich wirken lassen.



Vorstellungstermine 2022:

Donnerstag, 26. Mai 2022 (Chr. Himmelfahrt) – PREMIERE

Samstag, 28. Mai 2022

Sonntag, 29. Mai 2022

Samstag, 04. Juni 2022

Sonntag, 05. Juni 2022 (Pfingstsonntag)

Montag, 06. Juni 2022 (Pfingstmontag)

Samstag, 11. Juni 2022

Sonntag, 12. Juni 2022

Donnerstag, 16. Juni 2022 (Fronleichnam)

Samstag, 18. Juni 2022

Sonntag, 19. Juni 2022

Samstag, 25. Juni 2022

Sonntag, 26. Juni 2022

Samstag, 02. Juli 2022

Sonntag, 03. Juli 2022

Samstag, 09. Juli 2022

Sonntag, 10. Juli 2022

Insgesamt wird es 17 Vorstellungen der neuen Produktion „Emmaus – Geschichte eines L(i)ebenden“ auf der Ruffinibühne geben. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.



Kartenreservierungen sind möglich per E-Mail an tickets@passio.at sowie im Passionsspielbüro, Kirchengasse 22, 7062 St. Margarethen im Burgenland.



