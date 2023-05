Probenauftakt in Wien für „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ Schloss-Spiele Kobersdorf 2023

0

Seit Montag wird in Wien geprobt für Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind”. 195 Jahre nach seiner Uraufführung mutet dieser Klassiker wie ein modernes Märchen an und bringt mit erstaunlichem Realismus Themen wie Persönlichkeitsspaltung, Selbsthass und Zerrissenheit des Protagonisten auf die Bühne.

In der Regie von Michael Gampe mimt den Kobersdorfer ‚Alpenkönig‘ Gerhard Kasal, Alexander Jagsch den treuen ‚Diener Habakuk‘, Intendant Wolfgang Böck schlüpft in die Rolle des mürrischen ‚Gutsherrn Rappelkopf‘. Tanina Beess, Johanna Bertl, Christoph-Lukas Hagenauer, Dominik Kaschke, Seraphine Rastl, Julian Rohrmoser, Manfred Sarközi und Elisabeth Veit machen das Ensemble komplett. Helmut Stippich ist für die Musik verantwortlich, Premiere ist am 4. Juli.