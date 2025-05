Probenstart für „Saturday Night Fever“ bei bereits 130000 verkauften Tickets

+1

Die Premiere von „Saturday Night Fever“ nähert sich mit großen Schritten: In rund sechs Wochen gehen auf der Seebühne Mörbisch die Discolichter für ein großartiges Musicalerlebnis an. Zum Probenstart begrüßte Generalintendant Alfons Haider das Kreativteam rund um Regisseur Karl Absenger und Choreografin Faye Heather Anderson sowie die Darstellerinnen und Darsteller.

Alfons Haider übermittelte nicht nur Grüße aus dem Burgenland seitens Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, sondern sorgte mit der Nachricht, dass der Vorverkauf zum Probenstart bereits bei 130 000 verkauften und weiteren 20 000 reservierten Tickets steht für freudigen Jubel bei allen Beteiligten.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Kulturreferent der Burgenländischen Landesregierung, führt die starke Nachfrage auf einen einmaligen Mix zurück: „Die Seefestspiele haben sich einerseits mit erstklassigen Aufführungen fest als Musicalbühne etabliert. Mit der einzigartigen Lage der Seebühne und der gelungenen Stückwahl ist Mörbisch für das Publikum der ‚Place to be‘, wenn es um Musicalgenuss unter freiem Himmel geht.“

„Wir feiern am 10. Juli mit ‚Saturday Night Fever‘ Premiere, worauf ich mich bereits wahnsinnig freue. Mit der Stückwahl, auch wenn das Original aus den 70iger Jahren stammt, sind wir am Puls der Zeit: Ein zentrales Thema des Musicals ist die Suche nach Identität und Selbstverwirklichung. Hauptcharakter Tony Manero steht vor der Entscheidung, ob er sich weiterhin in der Disco-Welt verliert oder den Mut fasst, sein Leben aktiv zu verändern.

Das hochkarätige Leading Team hat für diese Produktion bereits Großartiges geleistet. Der Bühnenaufbau ist seit einigen Wochen im Gange und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass das von Walter Vogelweider erdachte Bühnenbild dem Publikum bereits beim Hineingehen das erste Ah entlocken wird. Mit dem Probenstart kommt unser Cast mit ins Spiel.

Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt ins Ensemble zu holen. Aus 12 unterschiedlichen Nationen wird sich das Ensemble in Mörbisch treffen, um mit und für unser Publikum Abend für Abend das Discofieber zu entfachen. Spätestens nach der dritten Hitnummer der Bee Gees wird es im Publikum niemanden mehr auf den Plätzen halten“, so der Mörbischer Disco-Magier Alfons Haider.

Von 10. Juli bis 16. August 2025 ist mit dem Musical-Hit von Robert Stigwood & Bill Oakes und der Erfolgs-Musik von The Bee Gees Discofieber auf der Seebühne Mörbisch angesagt. Der Kinofilm löste Ende der 70er eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta in der Rolle des Tony Manero zum Star.

Die großen Hits der Bee Gees sind bis heute in den Playlists der Radiostationen vertreten: Stayin‘ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman oder You Should Be Dancing sind nur einige der weltbekannten Songs, die in „SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical“ Disco-Feeling pur nach Mörbisch bringen werden.

SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical

Von 10. Juli bis 16. August 2025

Premiere: 10. Juli 2025

Zusatztermine: 20. Juli, 23. Juli, 27. Juli, 30. Juli, 06. August, 13. August 2025



Tickets und Infos unter: www.seefestspiele.at