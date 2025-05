Summer Concerts 2025 im Liszt Zentrum Raiding

0

13.–15. Juni 2025 | Liszt Zentrum Raiding

Wenn die Tage länger werden und die Luft nach Sommer klingt, lädt das Liszt Zentrum Raiding zum musikalischen Finale der Saison 2024/25: Die neu konzipierten Summer Concerts bringen von 13. bis 15. Juni 2025 drei außergewöhnliche Konzertabende auf die Bühne – voller Leidenschaft, Vielfalt und großer klassischer Klangkunst. In der besonderen Akustik und Atmosphäre des Liszt Zentrums begegnen einander herausragende musikalische Persönlichkeiten und ein Publikum, das sich berühren und begeistern lassen möchte.

Zwei der Konzerte sind bereits ausverkauft – für das Konzert von Rusanda Panfili am 14. Juni sind noch Tickets erhältlich.



Als stimmungsvoller Ausklang der Spielzeit ergänzen die Summer Concerts erstmals das Saisonprogramm des Hauses. Sie schaffen Raum für musikalische Entdeckungen – zwischen klassischen Meisterwerken, neuem Repertoire und spannenden Arrangements.



Freitag, 13. Juni | 18:30 Uhr – KlavierDuo Kutrowatz – AUSVERKAUFT

Den Auftakt gestalten am Freitag, 13. Juni, die Intendanten Eduard und Johannes Kutrowatz selbst. Als KLAVIERDUO KUTROWATZ präsentieren sie ein speziell konzipiertes Programm mit jazzinspirierten Eigenkompositionen sowie ausgewählten Werken von Dave Brubeck. Rhythmisch raffiniert, energiegeladen und klanglich vielschichtig – ein spannungsgeladener Dialog zwischen klassischer Form und freiem Ausdruck.



Samstag, 14. Juni | 18:30 Uhr Rusanda Panfili & Hilaris Chamber Orchestra – TICKETS ERHÄLTLICH

Am Samstag, 14. Juni, steht die Bühne ganz im Zeichen leidenschaftlicher Klangwelten: Die international gefeierte Violinistin RUSANDA PANFILI bringt gemeinsam mit dem HILARIS CHAMBER ORCHESTRA ihre eigenen Arrangements von Werken Astor Piazzollas zur Aufführung – für Solo-Violine und Streichorchester.

Mit technischer Brillanz, musikalischer Tiefe und charismatischer Präsenz lässt Panfili die Musik des Tango Nuevo in neuer Leuchtkraft erstrahlen. Die Verschmelzung klassischer Virtuosität mit südamerikanischem Rhythmus verspricht ein mitreißendes Konzerterlebnis – sinnlich, expressiv und emotional berührend.



Sonntag, 15. Juni | 17 Uhr Strauss Festival Orchester Wien – AUSVERKAUFT

Den festlichen Schlusspunkt der Konzertreihe setzt am Sonntag, 15. Juni das Strauss Festival Orchester Wien unter der Leitung von Christoph Koncz. Anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss (Sohn) erklingen dessen beliebteste Walzer, Polkas und Ouvertüren – ein schwungvolles Finale, das die große Wiener Musiktradition hochleben lässt.



Mit den Summer Concerts 2025 lädt das Liszt Zentrum Raiding erstmals zu einem sommerlichen Saisonabschluss, der klassische Musik in unterschiedlichsten Farben erlebbar macht – feinsinnig kuratiert, virtuos interpretiert und getragen von der Freude an der Musik.



Tickets und Informationen

Summer Concerts 2025

Datum: 13. – 15. Juni 2025

Wo: Liszt Zentrum Raiding



www.lisztfestival.at

Kontakt: Telefon: +43-2619-51047, E-Mail: raiding@lisztzentrum.at