Programmvorschau Kulturzentren im November

+1

Komödien, Konzerte, Kabarett

Ob Musik, Theater, Kabarett oder Kleinkunst: Mit einem umfangreichen Kulturprogramm gehen die Kulturzentren in den November. Viele bekannte Gesichter geben sich ein Stelldichein, darunter Omar Sarsam, Walter Kammerhofer, die Seer oder der Nino aus Wien. Auf der Theaterbühne stehen u.a. die Grand-Dame der Schauspielkunst Edith Leyrer, Irene Budischowsky, Stephan Paryla-Raky, Leila Strahl oder der vielseitige Christian Spatzek.

Kabarett:

Walter Kammerhofer ist das ganze Jahr über glücklich, nur ab Oktober – da kommt er in den Weihnachtsstress. In Eisenstadt und Oberschützen nimmt er sein Publikum mit zu einem einmaligen Weihnachtsfest! Lassen Sie sich überraschen – so haben Sie Weihnachten noch nicht erlebt! Omar Sarsam sucht in Mattersburg und Güssing hingegen Begleitung für einen Abend – dafür verspricht er 90 Minuten ohne Abstriche, aber „Sonderklasse“.

Mit gleich drei rasanten Komödien kann das Theaterprogramm der Kulturzentren im November punkten. Edith Leyrer und Leila Strahl schlüpfen mit ihren Schauspielkollegen nicht nur in die zahlreichen Figuren der Komödienfassung Vom Winde verweht, echt jetzt!?, sondern widmen sich auch noch äußerst gekonnt den Toneffekten – Pferdehufe inklusive! Das kultige Damenquartett Golden Girls spricht in der Bühnenfassung der Comedy-Serie Tabuthemen mit Witz und Leichtigkeit an und sorgt für so manchen Lacher. Da bleibt kein Auge trocken! In der temporeichen Komödie Das Haus suchen die Redmonds neue Käufer für ihr geliebtes Haus. Am Tag der Schlüsselübergabe sind sie noch guter Dinge, doch plötzlich ändert sich alles…

Konzerte:

Die Seer gehen auch im heurigen Jahr auf Stad-Tournee und machen auf ihrer seerischen Reise Halt in Oberschützen. Das Programm verspricht nicht nur viele neue Titel, sondern auch Entschleunigung und Besinnlichkeit für das Publikum in der Vorweihnachtszeit. Eine Reise ins Burgenland macht auch Der Nino aus Wien. In Eisenstadt präsentiert er sein neues Album „Eis Zeit“.