See Opening & LakeSound Festival im Seebad in Breitenbrunn

Im Seebad in Breitenbrunn treten am 5. Mai 2023 bei der Veranstaltungsreihe LakeSound Festival die Sängerin Resi Reiner und die Band Buntspecht auf.



Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr laden heuer wieder zahlreiche Locations von 28. April bis 7. Mai rund um den Neusiedler und Neufelder See zum Saisonstart ein. Veranstaltet vom Tourismusverband Nordburgenland erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm an Sportaktivitäten, Kultur und Kulinarik. Im Seebad in Breitenbrunn wird es am zweiten Veranstaltungswochenende des See Openings Indie-Sound aus Österreich geben.

Das LakeSound Festival im Mai

2021 startete man gemeinsam mit Künstler und Kurator Thomas Andreas Beck das LakeSound Festival im Seebad in Breitenbrunn. Nach den erfolgreichen Konzertabenden der vergangenen Jahre werden heuer Resi Reiner und die Band Buntspecht die Eventreihe eröffnen.



Resi Reiners Sound lässt sich inhaltlich irgendwo zwischen Corona-Blues und Katerstimmung einordnen. Die Sängerin selbst beschreibt ihre Laune mit der „Mir-ist-alles-egal“-Einstellung. In ihrem neuen Song singt sie über das Laster der Orientierungslosigkeit und dass man nicht weiß, wie man wohin soll. Mit diesem Gefühl und den klugen Popsongs spricht sie eine ganze Generation an und widmet dieser einen Song.

Die sechsköpfige Band Buntspecht, bestehend aus Lukas Klein, Jakob Lang, Lukas Chytka, Roman Geßler, Florentin Scheicher und Florian Röthel, bringt Indie-Pop-Sound in das Seebad. Mit dem Debütalbum „Großteils Kleinigkeiten“ wurde die Band auch über die Stadtgrenzen Wiens hinaus bis nach Deutschland bekannt. Mit dem zweiten Album „Draußen im Kopf“ waren sie in den Top 10 der österreichischen Albumcharts vertreten. Ihr Musikgenre lässt sich mit Einflüssen von Gypsy Swing, Bossa Nova, Wienerlied und Folk beschreiben.

Mag. Jürgen Narath, Leiter Esterhazy Immobilien, freut sich bereits auf den Veranstaltungsabend: „Im Zuge des LakeSound Festival punkten wir bei unseren Gästen mit herausragenden österreichischen Musikern und Musikerinnen. Bei freiem Eintritt kann den Liedern von Resi Reiner und Buntspecht gelauscht werden.“



Weitere Informationen über das Seebad in Breitenbrunn und Details zum See Opening finden Sie unter www.seebad-breitenbrunn.com/ und www.seeopening.burgenland.info