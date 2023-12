Seebühne Mörbisch wird auch zu Pop- und Rock-Location

0

Neben den großen Musicalproduktionen der Seefestspiele Mörbisch rückt die Seebühne als solche immer mehr mit Zusatzveranstaltungen ins Rampenlicht der Österreichischen Eventszene. Seit 2 Jahren findet etwa die „Starnacht am Neusiedler See“ auf der Seebühne statt, schon seit längerem gibt es eine Kooperation mit der Showfactory/Stargarage, die sich auf Konzerte im Schlager- und Volksmusikbereich konzentriert hat. Jetzt hat man mit Ewald Tatar, GF der Barracuda Holding, den Spezialisten in Österreich gewonnen, um auch Rock- und Popkonzerte auf der Seebühne zu veranstalten.

Nova Rock, Frequency Festival, Clam Rock oder Lovely Days, alles Festivals, für deren Ausrichtung Barracuda Music verantwortlich ist. Und am 15.7.2024 wird im Rahmen der neuen Kooperation erstmals Zucchero auf der Seebühne zu sehen sein.



„Diese Premiere stellt den Beginn einer vorerst dreijährigen Partnerschaft dar, durch die die Seebühne Mörbisch mit Barracuda Music als Partner auch als Pop und Rock-Location etabliert werden soll“, gab LH Hans Peter Doskozil heute bekannt. „Mit Ewald Tatar haben wir den erfahrensten und erfolgreichsten Vertreter dieser Branche im Boot, der zunächst 2-3 Konzerte pro Jahr in Mörbisch veranstalten wird. Wenn dieser Plan erfolgreich umgesetzt wird, können es in Zukunft auch gerne mehr werden“, hofft Doskozil.

„Die Seebühne Mörbisch mit ihren 6100 Sitzplätzen verlangt eine sehr sorgfältige Planung für Events, mit denen wir die Tribüne füllen können, und die in dieser Größenordnung auch finanzierbar sind. Einige Namen, die gut nach Mörbisch passen, habe ich schon im Kopf, allerdings müssen wir die für uns neue Location erstmal am Markt platzieren“, ergänzt Tatar. „Mit dem Ambiente der Seebühne, das an sich schon ein Argument für einen Besuch darstellt, wird uns das bestimmt gelingen. Das beweist auch der Vorverkauf für das Konzert mit Zucchero, innerhalb weniger Tage war bereits die Hälfte der Tickets weg.“



„Mit dieser Kooperation verfolgen wir das Ziel, die Seebühne noch mehr als bisher zu nutzen, und damit einen wichtigen Beitrag für den Tourismus in der Region Neusiedler See zu leisten. Ich bin schon gespannt, welche großen Namen Ewald Tatar nach Mörbisch bringen wird“, schloss LH Doskozil.

ZUCCHERO Overdose d’Amore – World Wide Tour 2024

15. Juli 2024

Beginn: 20:00

Tickets und Infos unter: https://www.oeticket.com