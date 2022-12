Silvester im Schlossquartier in Eisenstadt

0

Rund um die eindrucksvolle Kulisse des Schlosses Esterházy findet die größte Silvesterparty des Burgenlandes statt

Bereits ab 20:00 Uhr stimmen sich Besucher bei der „Silvester-Bar“ mit coolen DJ-Sounds direkt am Schlossplatz auf die letzte Nacht des Jahres ein. Moderiert wird der Silvesterabend von Elisabeth Pauer-Gerbavsits. Die Band „Bernhard Beibl feat. Kurt Grath & Martin Weninger“ verkürzt dann ab 22:00 Uhr musikalisch das Warten auf den Jahreswechsel, bis dann um Mitternacht ein Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet.



Kulinarische Highlights zum Jahresende

Feiern Sie den Jahreswechsel mit atemberaubendem Blick auf das Schloss Esterházy bei der Silvestergala im Hotel Galántha mit Livemusik. Hotelgäste erwarten zwei Übernachtungen für zwei Personen inkl. Frühstück und 7-Gang Galadinner mit Delikatessen wie Tartar von der Gebirgsforelle, Tagliolini und Surf and Turf mit Alpen Garnele. Selbstverständlich darf ein Glas Champagner zu Mitternacht nicht fehlen. Während des Aufenthaltes können das SPA und der Fitnessraum genutzt werden. Der Package-Preis „Silvestergala“ startet bei € 576 pro Zimmer.

Weitere Informationen zu den Packages und zur Buchung finden Sie unter: www.hotelgalantha.at/specials-packages

Das Restaurant Henrici bietet noch ein letztes Mal vor der Winterpause ein hervorragendes Brunchangebot an. Am 31. Dezember kann ab 09:00 Uhr bis zum Küchenschluss um 16:00 Uhr der Silvesterbrunch genossen werden. Feiern Sie den Jahresausklang mit Ihren Lieben und dem Restaurantteam in gemütlicher Atmosphäre. Auf Sie wartet ein Duett aus Jakobsmuscheln und Lachs, rosa gebratenes Roastbeef dazu eine knusprige Grammel Erdäpfelrolle. Selbstverständlich dürfen zu Silvester gefüllte Eier, Kaviar und Shrimps nicht fehlen. Warme Speisen wie die Paradeiser Schaumsuppe und die rosa gegrillte Schneeberg Ente mit dreierlei Mais werden liebevoll vom Küchenteam für Sie zubereitet. Als Nachspeise dürfen Sie sich über eine Halbkugel mit Maracuja Sektgel und weißer Schokolade freuen. Passend zu Silvester wird ein Glas Champagner Moet & Chandon Imperial zum Brunchmenü serviert.

Reservierungen für den Silvesterbrunch werden bereits unter +43 (0) 268262819 angenommen.



In der Selektion Vinothek Burgenland können sich Kunden als letztes Veranstaltungshighlight 2023 auf das Event „Silvester Rambazamba“ freuen. Bereits ab 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr öffnet die Vinothek und Weinbar ihre Türen. Um 16:59:50 Uhr wird der Countdown eingeleitet, damit um 17:00 Uhr das Team mit den Gästen auf das neue Jahr (wie in Singapur) anstoßen kann.