Steinbruch St. Margarethen – Green-Event-Location

Besuch von Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler

Umgeben vom Ruster Hügelland lockt die beindruckende Freilichtbühne in St. Margarethen jährlich Besucher aus aller Welt zu hochkarätigen Opernproduktionen und Konzerten. Bereits 2019 wurde der Veranstaltungsort als Green-Event-Location ausgezeichnet. Durch die Zertifizierung des Steinbruchs St. Margarethen wird die Initiative für Green Events in Österreich nicht nur vorangetrieben und unterstützt, sondern ein wesentlicher Beitrag zu der Erhaltung der Umwelt geleistet.