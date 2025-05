Tour 2025 der Ostpartie wird fortgesetzt, bisher gab es nur ausverkaufte Häuser. Nächster Halt: Chelsea, Wien 8

+1

Ein ausverkaufter Stadtsaal Zwettl, das legendäre Vindobona ausverkauft und den großen Gemeindesaal im Rahmen der Kulturoffensive Gastern restlos gefüllt – damit startete die „Ostpartie“ ihr drittes Tourjahr als Ostbahn-Kurti Tribute-Band.

Copyright – R & K Digital Fotoservice Mank, v.l.n.r.: Thomas Eichinger, Martin Hinterndorfer, Martin Freudenschuss, Philipp Schagerl, Klaus Bergmaier, Klaus Weber

Frontman Martin Freudenschuss begeisterte die drei restlos vollen Säle in von der ersten Sekunde an mit seinem authentischen Gesang und mit Conferencen im original Ostbanh-Kurti-Stil. Seine fünf Mitmusiker stand ihm um nichts nach und begeisterten mit Virtuosität, Präzision und einem Zusammenspiel, das Spielfreude und großes Einfühlungsvermögen bewies. Am Bass Martin Hinterndorfer, an Gitarre und Mundharmonika Thomas Eichinger, am Schlagzeug Klaus Weber, an Gitarre, Geige und Hawaiigitarre Philip Schagerl, sowie an Klavier und Orgel Klaus Bergmaier. Die beiden Gitarreros und der Tastenmann sorgen auch für vollen Chorgesang bei Hits wie „Feia“, „Da Joker“, „57er Chevy“, „Radl nach Rio“ und vielen anderen mehr aus dem fast dreistündigen Repertoire der Ostpartie. Über dies alles wurde auch vom ORF NÖ und von ORF III ausführlich berichtet.

Willi Resetarits alias Kurt Ostbahn, im April 2022 verstorben, ist mindestens 5 mal in Zwettl aufgetreten. Noch weitaus öfter war er mit seinen Ensembles – neben der Chefpartie auch und vor allem mit den Schmetterlingen – im Vindobona am Wallensteinplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk zu Gast, das die Ostpartie nach ihrem Erfolg zu weiteren Gastspielen einlud, die demnächst bekanntgegeben werden.

Am Dienstag, 3. Juni, geht es nun wieder nach Wien in eine weitere Kultlocation, nämlich ins Chelsea am Gürtel. Hier gibt es bereits die ermäßigten Vorverkaufstickets dafür: https://ntry.at/ostpartie?I=de

Besonderheit an diesem Abend ist der Support Act. Es ist niemand Geringerer als Ronnie Urini, eine Austro-Legende der 1980er, der mit seiner neuen Band „Die Letzten Raketen“ an seine Kultformation „Ronnie Urini & Die Letzten Poeten“ (Mädchenschreck, Niemand hilft mir, 1001 Nacht..) erinnert, von der auch in Summe drei Originalmitglieder auf der Bühne stehen werden. Klaus Bergmaier von der Ostpartie hat seine ersten Schritte im Rockbusiness auch in der Band von Ronnie Urini gemacht, und zwar zu Beginn der 1990er.

Die Musiker der Ostpartie haben bereits in Bands wie The Doors Experience, Rooga, The Most Company, Soul Kitchen, Tamtam de Luxe, Stop’n’Rock, Big Apple, RK Music, Seek For Silence, The Rolling Stones Project, Kerozene, Carpenters Once More, Flying Wizzards, Partyband Night Rider, Real Instinct, Sunshine Band, Bluescrew, Fanjazztics etc. gespielt – und tun es noch. Einzeln waren sie bereits an der Seite von Waltraut Haas, Betty Garrett, Dagmar Koller, Johnny Logan, Smokey Robinson, Boris Bukowski, Big John Whitfield, Drahdiwaberl, King & Potter, Ronnie Urini, Angelika Sacher, Gaby Stattler, Katrin Weber, Birgit Denk, Georgij von Russkaja, Constantin Luger, Zappa von den Bluespumpm, Markus Hackl, Life Brothers, The Good Company, Joey Green, Kathi Kallauch, Lukas Fendrich, Walter Grassmann, Klaus Zalud, sowie in Kooperation mit Mitgliedern der EAV, Ostinato und der legendären Schmetterlinge, jener Band, in der auch Willi Resetarits als Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Aktivist den Grundstein seiner Karriere legte.

Über das ausverkaufte Konzert in Zwettl gibt es den TV-Bericht des ORF NÖ bzw von ORF III hier zu sehen: https://www.facebook.com/OSTPARTIE/videos/1829088291244891

Terminkalender:

Dienstag, 3. Juni 2025, 20:30: Chelsea, U-Bahn-Bögen 29-30, Lerchenfelder Gürtel, 1080 Wien: https://www.chelsea.co.at/concerts.php#concert_6305

Vorverkauf: https://ntry.at/ostpartie?I=de

Freitag, 19. September, 19:30: Stadlauer Vorstadtbeisl Selitsch, Konstanziagasse 17, 1220 Wien. Vorverkauf: https://shop.eventjet.at/de/espromotion/event/cfe70cb2-2e54-4ddb-8bd5-3b64b894c76f



Samstag, 27. September 2025, 20 Uhr: Eröffnung des 31. Kulturherbstes Hochfilzen, Kulturhaus Hochfilzen, Schulweg 1, 6395 Hochfilzen. http://www.kultur1000hochfilzen.at

Kartenreservierung: Tel. +43 650 40 27 952 (Obmann Walter Spreng)

oder per Mail kultur1000hochfilzen@aon.at

Line-up:

Gesang: Martin Freudenschuss

Bass: Martin Hinterndorfer

Schlagzeug: Klaus Weber

Gitarre/Geige/Hawaiiguitar: Philipp Schagerl

Klavier, Orgel: Klaus Bergmaier

Gitarre/Harps: Thomas Eichinger

Infos: www.ostpartie.at & www.facebook.com/ostpartie