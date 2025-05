„Saturday Night Fever – Das Musical“: Sechste und letzte Zusatzvorstellung fixiert

+1

Night Fever im Burgenland: Die Kartennachfrage für Mörbisch-Tickets ist anhaltend groß. Für den Musical-Hit „Saturday Night Fever“ wurden bereits fünf Zusatzvorstellungen angesetzt. Mit 13. August geht nun ein weiterer Termin in den Verkauf. Damit geht ein neuer Verkaufsrekord einher: „Zehn Wochen vor der Premiere von ‚Saturday Night Fever‘ freuen wir uns über einen Rekordwert von 123.000 verkauften Karten“, berichtet Generalintendant Alfons Haider. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Kulturreferent der Burgenländischen Landesregierung, sieht in der hohen Nachfrage die strategische Ausrichtung der Seebühne bestätigt: „Die Seefestspiele haben sich mit erstklassigen Aufführungen fest als Musicalbühne etabliert.“ Tickets rasch sichern – dies ist der letzte Zusatztermin für diese Produktion.

Generalintendant Alfons Haider: „Zehn Wochen vor der Premiere von ‚Saturday Night Fever‘ freuen wir uns über einen Rekordwert von 123.000 verkauften Karten. Aufgrund des anhaltend großen Interesses kommt nun – rechtzeitig vor dem Muttertag – die sechste Zusatzvorstellung in den Verkauf. Sichern Sie sich rasch Ihre Lieblingsplätze, da wir für diese Produktion keine weiteren Termine mehr ansetzen können. Zwischenzeitlich entsteht auf der Seebühne Schritt für Schritt der Schauplatz für das Erfolgsmusical mit der unvergleichlichen Musik der Bee Gees: New York City – von der Skyline Manhattans, über einen Straßenzug der Bronx bis hin zur Verrazzano-Narrows Bridge. Mit Fabio Diso und Paul Csitkovics in der Hauptrolle des Tony Manero präsentieren wir heuer zwei der aktuell interessantesten Musical-Darsteller im deutschsprachigen Raum.“



Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich begeistert von den erfreulichen Aussichten auf den Festival- und Konzertsommer in Mörbisch. „Die Aufbauten des Bühnenbildes sind bereits voll im Gange und lassen für die diesjährige Produktion wieder beeindruckende Kulissen erahnen. Nicht minder beeindruckt bin ich von der Treue und Verbundenheit des Mörbisch-Publikums angesichts der großartigen Vorverkaufszahlen. Die Seefestspiele Mörbisch haben sich längst mit erstklassigen und durchdachten Aufführungen als Musicalbühne etabliert. Generalintendant Alfons Haider und sein Team wissen um die Erwartungen seitens des Publikums Bescheid und schaffen es jedes Jahr aufs Neue, die Besucherinnen und Besucher in die magische Welt des Musicals zu entführen. Die Musicalvorstellungen werden dabei auch heuer wieder um ein vielseitiges Konzert-Programm ergänzt – von Bonnie Tyler bis hin zum Feuerwerk der Blasmusik -, das die einzigartige Open-Air-Bühne direkt am Neusiedler See zum Hot-Spot des burgenländischen Kultursommers macht.“





Von 10. Juli bis 16. August 2025 ist mit dem Musical-Hit von Robert Stigwood & Bill Oakes und der Erfolgs-Musik von The Bee Gees Discofieber auf der Seebühne Mörbisch angesagt. Der Kinofilm löste Ende der 70er eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta in der Rolle des Tony Manero zum Star. Die großen Hits der Bee Gees sind bis heute in den Playlists der Radiostationen vertreten: Stayin‘ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman oder You Should Be Dancing sind nur einige der weltbekannten Songs, die in „SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical“ Disco-Feeling pur nach Mörbisch bringen werden.



SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical

Von 10. Juli bis 16. August 2025

Premiere: 10. Juli 2025

Zusatztermine: 20. Juli, 23. Juli, 27. Juli, 30. Juli, 06. August, 13. August 2025

Tickets und Infos unter: www.seefestspiele.at