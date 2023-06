Voller Erfolg: Erstes Brass Festival im Lisztzentrum Raiding

0

Am vergangenen Pfingstwochenende fand erstmalig das Brass Festival in Raiding statt. Von 26. bis 28. Mai 2023 wurde der hohe Stellenwert der Blasmusik in der burgenländischen Kulturlandschaft in den Vordergrund gerückt und musikalische Highlights der Superlative präsentiert. Zusätzlich lud an diesem Wochenende ein bunter, regionaler Genussmarkt Festivalgäste zum Gustieren und Verweilen ein.

Den Auftakt machte am Freitag ganz traditionell mit einem Platzkonzert der Musikverein Franz Liszt Raiding gemeinsam mit der Stadtkapelle Sopron am Gelände des Lisztzentrums. Die beiden Blasmusikkapellen aus der pannonischen Liszt-Region Raiding – Sopron verbindet seit Jahren eine musikalische Freundschaft unter dem gemeinsamen Kapellmeister Balázs Ferenczi.

Abends im Konzertsaal traf beim Konzert von Da Blechhauf’n mit dem KlavierDuo Kutrowatz hohe Klavierkunst auf Powerbrass. Neben Eduard Kutrowatz‘ zweitem Klavierkonzert für 2 Klaviere und Blechbläser gaben die beiden Spitzenensembles Highlights aus ihrem reichhaltigen Repertoire zum Besten und sorgten für ein musikalisches Feuerwerk der Sonderklasse.



Tags darauf, am 27. Mai, bewies der Weltklasse-Trompeter Thomas Gansch eine bemerkenswerte Renaissance der Blasmusik in unseren Breitengraden und demonstrierte mit seiner Supergroup, wie viel Blasmusik zu sagen hat. Mit einem fulminanten Programm sorgten die Musiker:innen für gute Stimmung und virtuose Klänge im Liszt-Konzertsaal.



Am Sonntag stand die Sächsische Bläserphilharmonie unter der Leitung von Peter Sommerer am abwechslungsreichen Programm. Mit ihrem singulären symphonischen Bläserklang machte sie bei ihrem Konzert opernhafte Emotionalität hör- und erlebbar.

Einen würdigen Abschluss des ersten Brass Festivals in Raiding lieferte die Militärmusik des Militärkommandos Burgenland mit einem Platzkonzert und dem Großen Österreichischen Zapfenstreich. Mit dem traditionsreichen Zapfenstreich wurde in einem ganz besonderen musikalisch-historischen Zeremoniell der „Zauber der Montur“ erlebbar gemacht und Raiding in eine blasmusikalische Klangwolke gehüllt.



Als weiteres Highlight wurde das Brass Festival Raiding an diesem Wochenende zusätzlich durch einen Genussmarkt bereichert. In Kooperation mit der Genuss Burgenland bestach der Markt während der gesamten Festivalzeit von 16.00 bis 19.30 Uhr mit regionalen Schmankerln und lud die Festivalgäste zum Gustieren und Verweilen ein.