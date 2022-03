Benefiz für die Ukraine

0

am 28.3. live am GLOBE WIEN Player streamen und unterstützen!

Der Benefizabend mit zahlreichen Vertreter*innen der österreichischen Kabarettszene im GLOBE WIEN war innerrhalb weniger Stunden ausverkauft – jetzt wollen die Künstlerinnen und Künstler möglichst vielen Menschen digitalen Zugang per Streamingangebot ermöglichen und damit auch weitere Spenden sammeln.



Hilfe für die Ukraine – NACHBAR IN NOT

am Montag 28. März, 19:30 Uhr live im GLOBE WIEN und zeitgleich im Streaming am GLOBE WIEN PLAYER – https://player.globe.wien

mit Gastgeber Michael Niavarani und Viktor Gernot, Alex Kristan, Gernot Kulis, Lydia Prenner-Kasper, Malarina, Omar Sarsam und dem Simpl Ensemble



Nach einem Monat Kriegsgeschehen ist humanitäre Hilfe für die ukrainische Bevölkerung wichtiger denn je. Dafür werden am 28. März neben Gastgeber Michael Niavarani auch Viktor Gernot, Alex Kristan, Gernot Kulis, Lydia Prenner-Kasper, Malarina, Omar Sarsam und das Simpl Ensemble mit Auszügen aus ihren Programmen auf der Bühne stehen und verzichten dabei – ebenso wie die Veranstalter und alle Beteiligten – selbstverständlich auf jegliches Honorar. 100% der Einnahmen dieses Abends gehen ohne Abzüge an das Hilfsnetzwerk NACHBAR IN NOT.



Aufgrund der großen Nachfrage seitens des Publikums wird der bereits ausverkaufte Abend am GLOBE WIEN PLAYER zusätzlich live gestreamt – gegen eine frei wählbare Spende! Alle Mitwirkenden hoffen, damit die Spendensumme dieses Abends nochmals zu erhöhen – denn im Moment zählt wirklich jeder Euro! Die Vorstellung wird danach sieben Tage online verfügbar sein.

https://player.globe.wien