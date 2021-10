Eisenstadt zwischen den Zeilen

+1

Ein literarischer Rundgang durch die Landeshauptstadt

Dieser Rundgang spürt Ecken, Gassen und Plätze in Eisenstadt auf, die nicht nur für Literatur-Liebhaber und Leseratten interessant sind. Entdecken Sie Schauplätze aus literarischen Werken verschiedenster Epochen. Mal mystisch im „Haydn-Pentagramm“, mal Sehnsuchtsort in „Der göttliche Funke“, mal authentische Kindheitserinnerung an Eisenstadts jüdisches Viertel der 1920er Jahre – treffen Sie bei dieser Führung auf Szenen aus Werken von Rudolf von Eichthal, Franz Werfel, Anria Reicher und einige mehr.

Freitag, 8. Oktober, 16:30 Uhr

Treffpunkt: Joseph Haydn-Platz

Dauer: 1,5 Stunden

Preis: € 15,- pro Person, Kinder € 8,-

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Anmeldung erbeten bei:

Tourismusbüro Eisenstadt

T: +43 2682 67390

E-Mail: info@eisenstadt-leithaland.at