Pop-Up Heuriger am Bio-Landgut Esterhazy verlängert

+1

Seit Juni hat der Pop-Up Heuriger des Bio-Landguts Esterhazy am Seehof in Donnerskirchen jeden Samstag und Sonntag geöffnet. Aufgrund des großen Erfolges wird dieser bis zu den Biofeldtagen 2021 am 06. und 07. August verlängert. Wochenende für Wochenende dürfen sich die Gäste auf regionale Schmankerln aus biologischer Landwirtschaft, köstliche Wildspezialitäten, feines Bio-Eis, beste pannonische Weine und heimische Fruchtsäfte freuen.



Gemütliche Location mit Tradition

Der Pop-Up Heuriger befindet sich am Areal des Bio-Landguts Esterhazy Standorts „Seehof“ in Donnerskirchen. 1675 wurde der Seehof erstmals erwähnt und gewann im 19. Jahrhundert durch eine Neustrukturierung zunehmend an Bedeutung.



„Der Seehof war schon immer ein beliebter Treffpunkt für Alt und Jung. Es entstanden dorfähnliche Strukturen, in denen bis zu 300 Personen lebten, arbeiteten und Kinder am Hof zur Schule gingen. Daher war die Idee eines Heurigen am Gelände des Bio-Landgutes naheliegend. Wir freuen uns, dass das Konzept so gut angenommen wird und wir unsere Gäste auch im Juli am Seehof begrüßen dürfen“, so Matthias Grün, Geschäftsführer der PANNATURA GmbH.

Pop-Up Heuriger Seehof

Foto: Michael Pinzolits

Regionale Spezialitäten wie Käse aus der Markthalle Kulinarium Burgenland, Falafel aus Kichererbsen vom Bio-Landgut Esterhazy oder feinste Wildspezialitäten, wie Esterhazy Hirschschnitzel, Wildbratwürstel oder Wildleberkäse, sind in der umfangreichen Speisekarte zu finden. Hausgemachte Blechkuchen, die beliebte Esterhazy-Schnitte oder feinstes Bio-Eis runden das kulinarische Heurigenerlebnis ab.

Während Eltern den Heurigenbesuch im schattigen Gastgarten des historischen Innenhofes genießen können, wird Kindern jede Menge an Spiel und Spaß geboten: Rund um den Pop-Up Heurigen können Bio-Angusrinder, fürstlich wandernde Bio-Hühner oder Insekten im Wildbienenhotel bestaunt und beobachtet werden. Ein Trettraktor-Parkour sorgt für den entsprechenden Fun-Faktor.

Wer sich ein Stück Genuss mit nach Hause nehmen möchte wird im, mit regionalen und schmackhaften Produkten bestückten, Hofladen sicherlich fündig.

Besucht werden kann der Pop-Up Heuriger noch bis Anfang August, bevor der Innenhof für die Biofeldtage am 06. und 07. August umgestaltet sowie in das 700.000 Quadratmeter große Veranstaltungsareal mit 150 Ausstellern integriert wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.pannatura.at/pop-up-heuriger/

Pop-Up Heuriger am Bio-Landgut Esterhazy

„Ausg’steckt“ – Samstag und Sonntag im Juli von 11:00 bis 20:00 Uhr.

Seehof 1

7082 Donnerskirchen