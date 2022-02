Veranstaltungsprogramm Highlights

0

Februar-Programm | Kulturzentren Burgenland

In der burgenländischen Kulturzentren ist immer etwas los! Ein bewegender Theaterabend nach einer wahren Geschichte und ein Kabarettabend in gemütlicher Kleinkunst-Atmosphäre stehen in Kürze am Spielplan der Kulturzentren:



Im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt wartet auf die Gäste in Mein Blind Date mit dem Leben eine bewegende Geschichte über den Deutsch-Singhalesen Saliya Kahawatte, der sein Sehvermögen fast vollständig verliert.



Im Rahmen des Formats KRITISCH | KOMISCH | KUZ-COMEDY tritt der südburgenländische Kabarettist Harald Pomper im Kammermusiksaal des Kulturzentrums Oberschützen auf. In seinem Bühnenprogramm „Anders als geplant“ zeichnet Pomper das Leben eines jungen Mannes nach, der in seine Schlosserlehre mehr durch Zufall gestolpert ist.



Programmübersicht: