Zooklasse mit Clemens Berger

schriftsteller CLEMENS BERGER leitet die ZOO-KLASSE „ameisenbär bis zebra“. schreiben in der sfd und im tiergarten schönbrunn. prosa.20. bis 24.9.2021

ameisenbär bis zebra

die tiergartenklasse mit schriftsteller clemens berger

märchen und fabeln sprechen tiere, in der literatur schweigen sie und werden beschrieben. aber wie steht es um die wesen im tiergarten, die als typische repräsentanten gleichsam die welt abbilden sollen? was ist mit flagship species? was mit der ökonomie der zu bestaunenden? wie kann man über die sich ständig verschiebende grenze mensch/tier schreiben? wie über artenschutz/gefangenschaft? dazu werden wir auch in den tiergarten gehen – und wer will, bekommt hintergrundinformationen über die arbeit der tierpflegerinnen und den kosmos zoo. und hat rita, die pandapflegerin in “im jahr des panda” recht? »es gibt keine natur«, wiederholte sie, und obwohl es sich merkwürdig anhörte, musste sie sich recht geben.

clemens berger*1979 in güssing, aufgewachsen in oberwart. studium der philospohie in wien, wo er heute als freier schriftsteller lebt.veröffentlicht prosa, lyrik und essays in zeitschriften, anthologien und im hörfunk, verfasser von texten fürs theater. einst, 1999, an der sfd in der novellen-klasse von gert jonke. eigene buchpublikationen ab 2003 (u.a. die wettesser 2007, gatsch / und jetzt 2009, und hieb ihm das rechte ohr ab 2009, das streichelinstitut 2010, ein versprechen von gegenwart 2013).zahlreiche auszeichnungen und preise, u.a. marktschreiber st. johann in tirol 2004, österreichisches staatsstipendium für literatur 2005/2006, burgenländisches literaturstipendium 2009. sein roman „im jahr des panda“ erschien 2016 im luchterhand verlag. aktuell: „der präsident“ (residenz 2020)Clemens BergerResidenz VerlagLuchterhand LiteraturverlagTiergarten Schönbrunnschule für dichtung wien http://sfd.at