Ostpartie – Die Ostbahn-Kurti Tribute-Band brillierte bei Nachklang am Zentralfriedhof

+1

Ein Jahr nach dem tragischen Ableben von Willi Resetarits, alias Dr. Kurt Ostbahn, ging eine ostösterreichische Formation an den Start, um die sensationelle Musik von Ostbahn-Kurti & die Chefpartie originalgetreu auf die Bühnen zurückzubringen. Sechs erfahrene Musiker, die sich dem klassischen Rock’n’Roll und den unverkennbaren Mundarttexten sowie dem ganz speziellen Ostbahn-Stil verschrieben haben, bescheren ihren Fans unvergessliche Konzertabende. Ausverkaufte Konzerte gab es bereits in der Spinnerei Traun, in der Waldviertler Kammerbühne, im Stadtsaal Zwettl, im Vindobona und in der Szene Wien beim restlos ausverkauften „Kurtologengipfel“ zugunsten des von Resetarits gegründeten Integrationshauses. Und nun gab die Ostpartie Ende August das mit Abstand außergewöhnlichste Konzert in ihrer bisherigen Karriere…

Foto: © Copyright – R & K Digital Fotoservice Mank, v.l.n.r.: Thomas Eichinger, Martin Hinterndorfer, Martin Freudenschuss, Philipp Schagerl, Klaus Bergmaier, Klaus Weber

Denn da waren sie vor rund 5000 Besucherinnen und Besuchern am Freitag, 29. August, auf der Bühne bei „Nachklang“ am Wiener Zentralfriedhof zu erleben, direkt neben den Ehrengräbern, wo auch Willi Resetarits seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Die Ostpartie bestritt das große Finale des Abends und musste mehrere Zugaben geben, unter Anderem gemeinsam mit den Jungen Tenören das an diesem Ort obligate Kultlied „Es lebe der Zentralfriedhof“ von Wolfgang Ambros.

Ihr volles Programm präsentiert die Ostpartie in Kürze stilecht am Freitag, 19. September, im Stadlauer Vorstadtbeisl Selitsch, Konstanziagasse 17, 1220 Wien. Es empfiehlt sich der ermäßigte Vorverkauf auf: https://shop.eventjet.at/de/espromotion/event/cfe70cb2-2e54-4ddb-8bd5-3b64b894c76f

Veranstaltung auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1335970097446628

Eine Bühne, die Willi Resetarits als Kurt Ostbahn, aber auch mit anderen Ensembles sehr oft bespielt hat, ist jene des legendären Kulturherbst Hochfilzen. Im Rahmen der Eröffnung der 31. Auflage dieses bedeutenden Tiroler Kultfestivals spielt die Ostpartie am Samstag, 27. September um 20 Uhr im Kulturhaus Hochfilzen, Schulweg 1, 6395 Hochfilzen. http://www.kultur1000hochfilzen.at

Kartenreservierung: Tel. +43 650 40 27 952 (Obmann Walter Spreng) oder per Mail kultur1000hochfilzen@aon.at

In der über zweistündigen atemberaubenden Show der Ostpartie fehlen weder die größten Hits und Gassenhauer wie „Feuer“, „Radl nach Rio“, „Arbeit“, „Chili con Carne“, „I hea di klopfn“, „Da Joker“ oder „57er Chevy“, noch Kult-Songs wie „Kilo“, „Ois hot sei End“, „Neiche Schoin“, „Nochtschicht“ oder „Na, so wirst ned oid“. Und sogar das pikante „Bertl Braun“ ist neuerdings auf vielfachen Publikumswunsch mit im Programm. Die legendären Einleitungen und Conferencen des Dr. Kurt Ostbahn gibt es zum Gaudium des p.t. Publikums natürlich obendrein. Mit ihren Konzerten will die Ostpartie nicht nur diese grandiose Musik am Leben erhalten, sondern auch an eine Künstlerpersönlichkeit erinnern, deren soziales Engagement einzigartig und beispielgebend war.

Die Musiker der OSTPARTIE haben bereits in Bands wie The Doors Experience, Rooga, The Most Company, Soul Kitchen, Tamtam de Luxe, Stop’n’Rock, Big Apple, Carpenters Once More, RK Music, Seek For Silence, friends5live, The Rolling Stones Project, Kerozene, Flying Wizzards, Partyband Night Rider, Real Instinct, Sunshine Band, Bluescrew, Fanjazztics etc. gespielt – und tun es noch. Einzeln waren sie bereits an der Seite von Waltraut Haas & Erwin Strahl, Betty Garrett, Dagmar Koller, Johnny Logan, Smokey Robinson, Boris Bukowski, Birgit Denk, Angelika Sacher, Minze, Konstanze Breitebner, Elena Schwarz, Gaby Stattler, Georgij von Russkaja, Zappa von den Bluespumpm, Drahdiwaberl, King & Potter, Ronnie Urini, Life Brothers, Hermann Posch, The Good Company, Constantin Luger, Markus Hackl, Joey Green, Ben Sullivan, Kathi Kallauch, Lukas Fendrich, Walter Grassmann, Klaus Zalud, sowie in Kooperation mit Mitgliedern von Ostinato, der EAV und der legendären Schmetterlinge, jener Band, in der auch Willi Resetarits als Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Aktivist den Grundstein seiner Karriere legte. Näheres auf www.ostpartie.at oder www.facebook.com/ostpartie

Line-up:

Schlagzeug: Klaus Weber

Gesang: Martin Freudenschuss

Gitarre/Harps: Thomas Eichinger

Bass: Martin Hinterndorfer

Gitarre/Geige/Hawaiiguitar: Philipp Schagerl

Klavier, Orgel: Klaus Bergmaier