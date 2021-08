Festival Reigen glanzvoll beschlossen

+1

Die Sommer Rhapsodie im Park des GARTENPALAIS Liechtenstein, die in diesem Jahr das zweite Mal vor historischer Kulisse eine glanzvolle Bühne geboten hat, ist mit einer weiteren ausverkauften Veranstaltung zu Ende gegangen. Die Band Count Basic hat mit ihrer tanzbaren Botschaft »Jazz in the House« den mehrwöchigen Reigen aus Musik, Literatur und Kabarett beschlossen.

»Es war beglückend, im und um das GARTENPALAIS Liechtenstein an so vielen Abenden für stimmungsvolle kulturelle Momente zu sorgen — für ein hoch erfreutes Publikum und für begeisterte Künstlerinnen und Künstler«, ziehen Prinz Constantin und Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein die erfolgreiche Bilanz. »Es bestärkt uns in unserem Engagement, das GARTENPALAIS und seinen Park mit der Hofkellerei für ein kulturinteressiertes Publikum auf vielfältige Weise zugänglich zu machen. Daher soll auch die Sommer Rhapsodie im kommenden Jahr in die dritte Auflage gehen!«

»Die vielen herausragenden Künstlerinnen und Künstler, die wir beim Festival begrüßen durften, haben mit ihren großartigen Auftritten wieder bewiesen, um wie viel ärmer wir alle ohne Kunst wären«, bekräftigen Mena Scheuba-Tempfer und Melanie Hirsch, die das umfang- wie abwechslungsreiche Live-Kulturprogramm zusammengestellt und organisiert haben. Wöchentlich haben jeweils an drei Abenden Veranstaltungen in den Rubriken Klassik, Wort und Contemporary stattgefunden, mit Konzerten von Barock bis Soul und Pop, literarischen Reisen durch die Epochen und pointierter kabarettistischer Unterhaltung. Zu Gast waren u. a. Fritz Karl, Simone Kopmajer, Angelika Kirchschlager und Sona MacDonald, Philipp Hochmair, Alfred Dorfer, Count Basic und Stefan Vladar.

Zusätzlich zum Bühnenprogramm konnte das GARTENPALAIS Liechtenstein im Rahmen von Führungen besucht werden, die weiterhin unter www.palaisliechtenstein.com angeboten werden.