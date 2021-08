Star-Bariton Thomas Hampson mit dem „Orchester Wiener Akademie“ im Dom

+1

Die Wiener Neustädter Kultur- und Klassik-Fans dürfen sich auf ein Konzert-Erlebnis der ganz besonderen Art freuen. Thomas Hampson, weltberühmter Bariton, gastiert am 4. Oktober mit dem Orchester „Wiener Akademie“ im stimmungsvollen Ambiente des Doms auf. Am Programm stehen dabei Werke von Franz Liszt, Hugo Wolf und Anton Bruckner. Die Karten sind bereits erhältlich.

Martin Haselböck und Orchester (Credit: Meinrad Hofer)

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer über dieses Konzert-Highlight: „Durch eine glückliche Fügung und die hervorragenden Kontakte unseres Stadtmusik-Direktors Raoul Herget, der im Orchester als Tubist spielt, ist es uns möglich, Thomas Hampson nach Wiener Neustadt zu bringen, was uns sehr stolz und glücklich macht. Eine derartige musikalische Qualität hat man in unserer Stadt bislang wohl sehr selten gesehen und vor allem gehört. Gemeinsam mit dem renommierten Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck wird das ein echtes Ereignis. Unser Tipp: Schnell Karten sichern und dabei sein!“

Details zum Konzert mit Thomas Hampson

Zeit: Montag, 4. Oktober 2021, 19.30 Uhr

Montag, 4. Oktober 2021, 19.30 Uhr Ort: Wiener Neustädter Dom

Wiener Neustädter Dom Programm: Franz Liszt: „Der heilige Franziskus von Paula auf den Wogen schreitend“ Hugo Wolf: Orchesterlieder nach Gedichten von Eduard Mörike An den Schlaf Schlafendes Jesukind Gebet Auf ein altes Bild Orchesterlieder nach Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe Harfenspieler I & II Der Rattenfänger Anton Bruckner: Symphonie Nr. 3 d-Moll (3. Fassung)



Karten: ab sofort erhältlich auf www.webshop-wn.at, in den Infopoints Altes Rathaus, Kasematten und Museum sowie bei allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellenvon Preise: 20,- (eingeschränkte Sicht) bis 79,- Euro



Über Thomas Hampson

Thomas Hampson wurde 1955 in Indiana geboren und ist seit den 1980er-Jahren fixer Bestandteil der internationalen Opernszene. 1987 debütierte der Bariton an der Wiener Staatsoper und an der Metropolitan Opera in New York. Bei den Salzburger Festspielen trat er ab 1988 auf. Neben Konzerten und zahlreichen Liederabenden sang Hampson Hauptrollen in unzähligen Opernaufführungen. Weitere Infos auf www.thomashampson.com.

Über das „Orchester Wiener Akademie“

Das „Orchester Wiener Akademie“ wurde 1985 von seinem künstlerischen Leiter Martin Haselböck gegründet. Als eines der wichtigsten Originalklangorchester der Welt steht es heute international für lebendige Interpretation und Virtuosität. Die fundierte Expertise in der innovativen und originellen Aufbereitung historischer Inhalte und Konzertformate macht es zu einem weltweit gesuchten Klangkörper. In Wiener Neustadt trat das „Orchester Wiener Akademie“ im Rahmen der NÖ Landesausstellung 2019 mit dem „Mozart Requiem“ im Neukloster auf. Weitere Infos auf www.wienerakademie.at.