„ÖTSCHERTRAUM“ Werke von H.W. Ötscherer

VERNISSAGE Künstler/innen Führung Samstag 22. Juli 12.30 Sommer Galerie – im NV Center, Eingang Domgasse 4, St. Pölten

Ausstellungsdauer 12.Juni – 19.August 2023

H.W. Ötscherer geboren vor dem Ötscher ist ein Botschafter der Region Ötscherland. Er macht Musik und malt Bilder die seiner Seele entsprechen und seine Verbundenheit mit der Natur und dem Ötscher Ausdruck geben. So entstand in diesem Jahr der Zyklus „Ötschertraum“. Der Berg ist die zentrale Figur seiner Werke. Er zeigt sich in immer neuen Facetten und Licht. Mal heiter-hell, dann wieder düster-mystisch oder im gleißenden Licht der Winterlandschaft.

Website: https://oetscherer.com/malerei/