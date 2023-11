XICHTA 2.0

0

Gerald „GERONIMO“ Koller

ARTbox Kulturzentrum Mattersburg

28. November 2023 | 19 Uhr

Ein Karikaturist überzeichnet, betont oder übertreibt charakteristische Merkmale an Menschen, die man vielleicht im Realen nicht in dem Ausmaß wahrnimmt. Damit bringt er den Betrachter zum Lachen oder zum Nachdenken über Fremdbild und Selbstbild, über Illusion und Realität. Humorvoll, ironisch, manchmal auch kritisch aber nie beleidigend oder diffamierend bildet er Charaktereigenschaften seines Gegenübers ab.

Der Karikaturist Gerald „Geronimo“ Koller zeigt ab 29. November 2023 in der ARTbox im Kulturzentrum Mattersburg „Xichta“ von Burgenländerinnen und Burgenländern aus Kunst, Kultur oder Sport, Rock- und Popstars. Auch Legenden aus Film und Fernsehen wie Bud Spencer und Terence Hill oder sämtliche James Bond-Darsteller bannt er humorvoll auf Papier oder Leinwand. Seinen Brotberuf als Polizist hat Gerald Koller an den Nagel gehängt und widmet sich seither dem Studium von Menschenbildern, die er mit spitzer Feder abbildet. Der weitgereiste, vielseitige Künstler stellt seine Arbeiten unter das Motto „bis zur Erkenntlichkeit entstellt“.

Eröffnung mit Gewinnspiel: Am Eröffnungsabend werden unter allen TeilnehmerInnen drei Tickets für Livezeichnen verlost! Stellen Sie sich der Realität!



Special Guest: „Lookalike“ von James Bond-Darsteller Daniel Craig und Stuntman Max Fraisl





AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG am 28. November 2023 | 19 Uhr

Begrüßung: Mag. Theresia Gabriel, Kulturbetriebe Burgenland

Mag. Theresia Gabriel im Gespräch mit dem Künstler

Eröffnung: Bürgermeisterin LAbg. Claudia Schlager



Die Ausstellung findet vom 29. November 2023 bis 10. Jänner 2024 in der ARTbox im Kulturzentrum Mattersburg statt.