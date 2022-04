+1

Lesung mit Gabriel Wolkenfeld



Mi, 20. April 2022, 19:00 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Anmeldung erbeten

Babylonisches Repertoire

Weil der 86-jährige Avigdor Seliger nicht mehr spricht, steckt ihn seine Tochter Hannah in ein Altersheim. Die Ärzte sind sich nicht sicher: Verirrt sich der Mann allmählich in die Nebel der Demenz oder verweigert er das Sprechen bewusst? Weil Enkel Yair fürchtet, der Großvater könnte seinen Bezug zur Realität verlieren, erzählt er ihm jene Geschichten, die der Senior während der Schulferien am See Genezareth einst ihm erzählt hat. Allerdings erinnert sich Yair nicht immer genau. Er erfindet hinzu, übertreibt, wandelt ab – in der Hoffnung, den Großvater doch noch aus der Reserve zu locken und sich selbst vom eigenen Lebenschaos im Tel Aviv der Gegenwart abzulenken.

Foto: Gabriel Wolkenfeld

Wolkenfeld erzählt in „Babylonisches Repertoire“ albern wie nachdenklich die Geschichte einer jüdischen Familie über Generationen und Ländergrenzen hinweg sowie eines queeren Protagonisten auf der Suche nach dem Leben in Tel Aviv.

Eintritt: Freie Spende

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung. Sie können aber auch ohne Anmeldung an dieser Veranstaltung teilnehmen, es sind ausreichend Plätze vorhanden.

Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at