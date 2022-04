Andreas Gabalier „Back to Live“ auf der Seebühne Mörbisch

+1

Nach über zwei Jahren coronabedingter Zwangspause steht der Sommer 2022 für Andreas Gabalier und seine Band unter dem Motto BACK TO LIVE! Endlich wieder Konzerte spielen und das Leben feiern. Eines seiner raren Österreich-Konzerte wird der Volks-Rock’n’Roller auf der Seebühne Mörbisch geben. In Anwesenheit von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde das Konzert-Highlight der Öffentlichkeit vorgestellt.

© Seefestspiele Mörbisch: v.l.n.r.: , LH Hans Peter Doskozil, Andreas Gabalier und GI Alfons Haider

Die Etablierung der Marke „Seebühne Mörbisch“ ging Hand in Hand mit der Bestellung von Alfons Haider zum neuen Generalintendanten für Musiktheater im Burgenland. Die Seebühne Mörbisch wird bereits in dieser Saison neben der Hauptproduktion „Der König und ich“ der Seefestspiele Mörbisch eine Reihe von Veranstaltungsterminen beherbergen. „Unser Vorhaben ist, den Standort Mörbisch für eine breite Zielgruppe zu öffnen. Mit der neuen Marke haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Seebühne künftig verstärkt mit zusätzlichen Veranstaltungen über die etablierten Festspiele hinaus zu bespielen. Die Marke „Seebühne Mörbisch“ steht für ein breitgefächertes musikalisches Angebot, mit dem wir alle Publikumsschichten erreichen wollen und zeigt darüber hinaus, dass diese einzigartige Location den perfekten Rahmen für die unterschiedlichsten Unterhaltungsformate bietet. Exklusive Veranstaltungstermine, wie das Konzert von Andreas Gabalier, werden die Region touristisch noch stärker beleben, als dies bisher schon der Fall war“, so Landeshauptmann Doskozil.



„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich einen der beliebtesten und bekanntesten deutschsprachigen Stars, Andreas Gabalier, den ich zu meinen persönlichen Freunden zählen darf, dafür gewinnen konnte, eines seiner raren Österreich-Konzert hier auf der Seebühne Mörbisch zu spielen. Kein anderer Sänger hat in den letzten Jahren derartigen Wind um den deutschsprachigen Rock’n’Roll erzeugt. Ich gratuliere Andreas Gabalier zu dieser gigantischen Erfolgsgeschichte und freue mich bereits sehr auf seinen Besuch“, gibt Generalintendant Alfons Haider einen Ausblick auf das Konzert-Highlight in Mörbisch.



Rund zwei Millionen Menschen hat Andreas Gabalier bisher mit seinen mittlerweile legendären Volks-Rock’n’Roll-Shows live auf der Bühne begeistert. Andreas Gabalier ist nicht nur einer der erfolgreichsten, sondern auch einer der beliebtesten Stars im gesamten deutschsprachigen Raum und eine wahre Naturgewalt – ein leidenschaftlich gefeierter Musiker, der nun den Blick in Richtung Zukunft richtet.



Der Steierische „Mountain Main“ wird am 29. Juli 2022 auf der Seebühne Mörbisch seine österreichischen Fans begeistern. „Mein ganzes Team und ich brennen darauf, dass es endlich wieder losgeht, dass wir auf der Livebühne wieder alles geben können, um unser Publikum bis auf den letzten Platz mitzureißen. Unser Antrieb dabei ist nichts weniger als die Liebe – und das seit Tag eins!“, so Andreas Gabalier euphorisch.



Der gefeierte Musiker war bereits einmal im Rahmen der Schlagernacht auf der Seebühne Mörbisch zu erleben. Im Sommer ist er mit seiner Band unter dem Motto „Back to Live!“ wieder „Back in Mörbisch“. Der Vorverkauf für sein erstes Solo-Konzert auf der Seebühne startet ab sofort. Tickets sind erhältlich unter www.seefestspiele.at, T. +43-2682-66210.