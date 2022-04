UMGANG – WANDERN DURCH OFFENE HÄUSER

+1

Palmsonntag, 10. April 2022, von 11-18 Uhr in Eisenstadt.

Am Palmsonntag öffnen auf Initiative des Kunstvereines Eisenstadt im Rahmen des Festivals UMGANG die Kulturinstitutionen der Landeshauptstadt ihre Pforten.

Das Festival bietet als „Wanderung durch offene Häuser“ von 11-18 Uhr einen Reigen an Eröffnungen, Ausstellungen und Performances. An zwei langen Tafeln (Stallungen vor dem Schloss Esterhazy und in der Fanny-Elßler-Gasse beim FreuRaum) gibt es einen Festschmaus und die Winzerkapelle Kleinhöflein zieht durch die Straßen von Eisenstadt.

Der Architektur Raumburgenland ist mit von der Partie und zeigt in der Fanny-Elßler-Gasse 4 von 11-18 Uhr die Ausstellung „out of the blue“ über das Land-Art-Projekt „Die Grube / The Pit“ von Peter Noever in Breitenbrunn.