Gustav Klimts „Judith“ kehrt zurück

Großer Erfolg der Klimt-Ausstellung in Rom mit mehr als 230.000 Besucher*innen – die Schau ist ab 12. April in adaptierter Form in Piacenza zu sehen

Sie ist wieder da: Judith, eines der Hauptwerke von Gustav Klimt in der Sammlung des Belvedere, ist ab heute wieder im Oberen Belvedere zu sehen. Vom 26. Oktober 2021 bis 27. März 2022 wurde das Bild gemeinsam mit zehn weiteren Klimt-Werken aus dem Belvedere von 235.050 Besucher*innen in der Ausstellung Klimt. La Secessione e l’Italia im Museo di Roma gesehen. Anlass der Schau war der 150. Jahrestag der Ernennung Roms zur Hauptstadt Italiens. Nun ist Judith gemeinsam mit zwei weiteren Werken nach Wien zurückgekehrt und kann im Oberen Belvedere täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Perfekte Gelegenheit für den Oster-Ausflug nach Italien bietet die Folgeausstellung: Acht Leihgaben des Belvedere wandern weiter nach Piacenza, wo sie unter dem Titel Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo (Klimt. Der Mann, der Künstler und seine Welt) gemeinsam mit 160 Werken, darunter das 1997 gestohlene und 2019 wiederaufgefundene Damenporträt Klimts, gezeigt werden. Die Schau findet vom 12. April bis 24. Juli 2022 in der Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi und im XNL – Piacenza Contemporanea statt.