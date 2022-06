Geschichen von hier und überall: Mehrsprachige Erzählstunde

+1

Mehrsprachige Erzähl- und Vorlesestunde für Volksschulkinder

Do, 9. Juni 2022, 16:30 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Anmeldung erbeten

Am 9. Juni laden wir zum ersten Mal zur mehrsprachigen Vorlese- und Erzählstunde ins neue Literaturhaus ein: In Ungarisch, Burgenlandkroatisch und Deutsch werden Geschichten in kurzen Einheiten hör- und erlebbar sein, teils unterstützt durch kleine Rätsel, Musik und Bilder. Bei verschiedenen Erzählstationen werden Geschichten erzählt oder vorgelesen. Es wird auch gezeichnet und gebastelt.

Eintritt: Freie Spende

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung. Sie können aber auch ohne Anmeldung an dieser Veranstaltung teilnehmen, es sind ausreichend Plätze vorhanden.

Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at