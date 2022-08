+1

Mehrsprachige Erzähl- und Vorlesestunde für Volksschulkinder

Mi, 24. August, 10 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Anmeldung erbeten, Geschwisterkinder jeden Alters sind herzlich willkommen!

am Mittwoch, den 24. August, laden wir zur mehrsprachigen Vorlese- und Erzählstunde ins Literaturhaus ein: „Geschichten vom Franz“ von Christine Nöstlinger in burgenlandkroatischer Sprache werden für Volksschulkinder in kurzen Einheiten hör- und erlebbar sein. Es wird auch gezeichnet und gebastelt.

Hintergrund des Projektes „Geschichten von hier und überall“

Vorlesestunden für junge Zuhörer*innen sind bereits ein fixer Bestandteil im Programm des Literaturhauses in Mattersburg. Ab April wird das Angebot um mehrsprachige Vorlese- und Erzählstunden erweitert. Im Rahmen von „Geschichten von hier und überall“ werden immer wieder einmal Geschichten in einer anderen Sprache vorgestellt, die von Vorleser*innen und Geschichtenerzähler*innen in ihrer Erstsprache erzählt werden.

Das Angebot der mehrsprachigen Vorlesestunden richtet sich an alle Volksschulkinder, unabhängig davon, ob sie die Sprache, selbst verstehen oder nicht. Alle sind eingeladen, auch einmal einer Geschichte in einer nicht oder fast nicht bekannten Sprache zu lauschen. Davor, dazwischen oder am Ende wird die Geschichte auf Deutsch zusammengefasst und durch kreative Gestaltung allen Zuhörer*innen zugänglich gemacht.

Initiiert und begleitet wird das Projekt von der Theaterwissenschafterin und Sozialarbeiterin Evica Bencsics, die selbst mehrsprachig aufgewachsen ist. Impulse zu diesem Projekt stammen von den Büchereien Wien, dort wurde bereits ein ähnliches Projekt über mehrere Jahre durchgeführt.

Das Erzählen von Geschichten hat viele positive Effekte für Kinder. Dieses mehrsprachige Erzählprojekt soll allen Teilnehmer*innen zugleich auch die vielen Sprachen, die uns umgeben, hör- und erlebbar machen und die Sprachenvielfalt als Normalität und Bereicherung vermitteln.

Eintritt: Freie Spende

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at Sie können aber auch ohne Anmeldung an dieser Veranstaltungen teilnehmen, es sind ausreichend Plätze vorhanden.