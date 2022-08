Mit vollem Tempo ins Finale

+1

Vor dem letzten Saison-Wochenende des Musical-Klassikers „Der König und ich“ stieg im Fahrtechnikzentrum Teesdorf zum 18. Mal die legendäre Kart-Trophy der Seefestspiele Mörbisch.

Seefestspiele Mörbsich: Teilnehmer:innen mit Alfons Haider

Im Jahr 2002 fand die Kart-Trophy der Seefestspiele zum ersten Mal statt. Das Event genießt seither absoluten Kult-Status und versetzt Darsteller, Sponsoren, Medienvertreter, Mitarbeiter und namhafte Motorsportler seit 2002 immer wieder aufs Neue in ein regelrechtes Rennfieber. Nach einem freien Training und dem Qualifying starteten gestern Donnerstag 13 Teams mit je drei Fahrer:innen in „den großen Preis von Teesdorf“, wie Moderator Thomas Fleer den Bewerb charmant bezeichnete.



Bei bestem Wetter drehten die insgesamt 38 Teilnehmer:innen rund 2.580 Runden auf dem schmucken Renn-Circuit und standen in Punkto Ehrgeiz den Helden aus der Formel 1 um nichts nach.

Mit dabei u.a. Rallye-Legende Rudi Stohl, Kart-Staatsmeister Philipp Zimmerleiter und Daniel Ploil, Rallye-Staatsmeister Beppo Harrach und Formel-4-Fahrer Florian Janits, sowie Ensemble-Mitglieder Lukas Plöchl und Jiho Hwang.



Generalintendant Alfons Haider riskierte einen Blick aus der Boxengasse auf das rasante Geschehen und musste dann weiter ins Südburgenland nach Neuhaus am Klausenbach zur Vorstellung der Operette Sissy auf Schloss Tabor.



Festspieldirektor Dietmar Posteiner: „Unser Kart-Rennen ist mittlerweile zur liebgewonnenen Tradition geworden. Es bietet uns die Möglichkeit, uns abseits der Bühnenbretter in entspannter Atmosphäre bei allen zu bedanken, die Jahr für Jahr mithelfen, um unsere Seefestspiele zum außergewöhnlichen Erlebnis zu machen. Außerdem macht das Rennfahren riesigen Spaß!“



Saison-Finale Seefestspiele Mörbisch 2022

„Der König und ich“, täglich bis 15. August 2022, Beginn jeweils um 20 Uhr



Zu „Der König und ich“

Das Musial „Der König und ich“ – im Original „The King and I“ mit Melodien von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II feierte in den 1950er-Jahren große Erfolge am amerikanischen Broadway, auch die Verfilmungen mit Yul Brynner und später mit Jodie Foster („Anna und der König“) wurden zu internationalen Blockbustern. Auch die Aufführung des Stücks bei den Seefestspielen in Mörbisch wurde 2022 zum emotionalen Hit.



Regisseur Simon Eichenberger entwickelte mit Kok-Hwa Lie (Der König) und Milica Jovanovic (Anna Leonowens) in den Hauptrollen eine gefühlvolle und zugleich humorvolle Inszenierung. In weiteren Hauptrollen glänzen u.a. Vincent Bueno (Prinz Chulalongkorn), Finn Kossdorff und Samuel Wegleitner (Louis, Anna´s Sohn), Leah Delos Santos (Lady Thiang), Marides Lazo (Tuptim), Robin Yujoong Kim (Lun Tha), Jubin Amiri (Kralahome), Dominik Hees (Sir Edward Ramsey/Captain Orton) und Lukas Plöchl (Phra Alack). Besonders die elf Darsteller:innen der königlichen Kinder entzücken das Publikum.



Zum Inhalt

1862 suchte König Mongkut für seine große Kinderschar eine Englischlehrerin und holte die britische Witwe Anna Leonowens mit ihrem Sohn Louis an den Königshof. Einander zunächst misstrauisch gegenüber, kam, was kommen musste. Anna, so sagt man, hat sich nicht nur in die Kinder verliebt, und aus der Freundschaft zwischen der britischen Lehrerin und dem strengen Herrscher wurde bald mehr. Wenn Anna dem König Tanzunterricht gibt („Shall we dance“), ist dies eine der berührendsten Szenen im Stück. Doch König Mongkut bleibt hin- und hergerissen zwischen der Krone und seinen Gefühlen Anna gegenüber.



Leading Team

Simon Eichenberger (Regie), Walter Vogelweider (Bühnenbild), Michael Schnack (Dirigat), Alonso Barros (Choreografie), Charles Quiggin und Aleš Valašek (Kostüme).



Ausblick auf 2023

Im kommenden Jahr präsentiert Generalintendant Alfons Haider das Kult-Musical „Mamma Mia!“ mit der Musik von ABBA in Mörbisch. Griechisches Flair, eine entzückende Liebesgeschichte, Meer und Hits, die jedes Kind kennt – ein Stück wie für die Seebühne geschaffen. Der Ticket-Verkauf beginnt am 1. September 2022.