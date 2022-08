Lesung mit Hamed Abboud

+1

Im Rahmen der Ausstellung „Spieglein, Spieglein“ von Klaus Ludwig Kerstinger in der Landesgalerie Burgenland, liest der Autor am 19. August 2022 um 19 Uhr zum Thema „Kindheitsgeschichten“.

Der syrische Schriftsteller Hamed Abboud ist 2014 nach Österreich geflüchtet. In Oberschützen hat er damals Freunde gefunden und bis heute ist er dem Burgenland verbunden. In der Zwischenzeit lebt der Autor in Wien und hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Im Pandemie-Lockdown 2020 ist die Idee entstanden, zu Fuß wieder ins Burgenland zu gehen. Dieser Weg ähnelt seiner Flucht, „aber ohne Angst, mit Papieren, quasi unter der Sonne“. Seither geht er diesen Weg jährlich von Wien nach Oberschützen und hält an manchen Orten Lesepausen. Am 19. August 2022 gastiert Hamed Abboud in der Landesgalerie Burgenland im Rahmen der Ausstellung „Spieglein, Spieglein“ von Klaus Ludwig Kerstinger und liest um 19 Uhr zum Thema „Kindheitsgeschichten“.

Mit seinen Büchern will Autor Hamed Abboud ein „Fenster zum Dialog öffnen“. Dabei will er aber nicht nur auf die Flüchtlingsthematik reduziert werden. „Ich will nicht als ‚Autor mit Fluchtbiografie‘ bezeichnet werden“, betont er, „ich will mich von diesem Rahmen befreien und auch über andere Themen schreiben – ich will Autor sein!“



Zu Klaus Ludwig Kerstinger und zur Ausstellung „Spieglein, Spieglein“

Klaus Ludwig Kerstinger stammt aus Großwarasdorf. Er erhielt seine künstlerische Ausbildung an der Kunstakademie in Wien bei Friedensreich Hundertwasser und Hubert Schmalix. Der Künstler lebt und arbeitet in Oberösterreich, Wien und im Burgenland.

In seinen Werken geht es um die persönliche Weltsicht. Seine Arbeiten sind eine Reaktion auf die schnelllebige, oft nicht fassbare Gegenwart unserer Zeit, wie er selbst seine Kunst beschreibt. So werden laut ihm Realitäten entfremdet, neu codiert und Parallelwelten entstehen; Raum und Zeit verschieben sich. „Ich bin Künstler – Kommunikator – Beobachter. Ich zeichne, male und forme mittels Objekte meine Lebenswelt. Wie ein Seismograph nähere ich mich meinen Träumen, Vorstellungen und Ideen. Ich erzähle: Meine Beobachtungen sind Geschichten aus der persönlichen Alltagswelt – gekoppelt mit dem Weltpolitischen – oft im Spannungsfeld zwischen der Welt von Erwachsenen und der Sicht der Kinder und ihrer Beziehung zur Welt. Das Thema Menschsein spielt in meiner Kunst eine wesentliche Rolle. Zwischenmenschliche Gefühle, Sehnsüchte, Ängste und Träume werden beschrieben, Widersprüchlichkeiten und Konflikte bewusst platziert. Oftmals werden Tiere und Symbole drapiert – neue Bedeutungs-zusammenhänge gezeichnet. Ein Erinnerungsparcours, eine Zeitreise im ständigen Duell mit dem Heute wird arrangiert und mündet in – Spieglein, Spieglein…!!“ Mit seinen ausdrucksstarken Werken ist Klaus Ludwig Kerstinger österreichweit auf Ausstellungen präsent, international führten ihn seine Wege bislang nach Italien, Deutschland und Serbien.



Lesung mit Hamed Abboud am 19. August 2022 um 19 Uhr in der Landesgalerie Burgenland im Rahmen der Ausstellung „Spieglein, Spieglein“ von Klaus Ludwig Kerstinger.



Eintritt: Freie Spende

Kontakt:office@landesgalerie-burgenland.at

Tel.: +43 2682 719-5000

Infos:www.landesgalerie-burgenland.at, www.hamedabboud.at, www.kerstinger.com



Die von Theresia Gabriel und Margit Fröhlich kuratierte Ausstellung „Spieglein, Spieglein“ ist noch bis 18. September 2022 zu sehen.