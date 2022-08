Ein Wochenende im Zeichen der Liebe

+1

Das diesjährige picture on festival stand ganz im Zeichen der Liebe: eine Hochzeit am Pinkastrand, liebevolle Wiedersehen am Festivalgelände und viel Amore beim Überraschungsheadliner Wanda.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wurde heuer endlich wieder das ganze Dorf der südburgenländischen Grenzgemeinde Bildein zur Festivalbühne. Rund 3.000 Gäste und über 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer feierten das zwanzigjährige Festivalbestehen euphorisch nach. Das Organisationsteam blickt dankend auf ein vielfältiges, friedvolles und vor allem liebevolles Wochenende voller Highlights zurück.

(c) Andreas Graf – NoUse4Photography

In bester Festivalmanier war das musikalische Programm auch diesmal wieder bunt gemixt: Namhafte internationale Acts wie Marla Glen, Anti-Flag, The Subways oder New Model Army haben in Bildein gleichermaßen Platz wie heimische Musikperlen wie Buntspecht oder Steaming Satellites oder ungarische Kapazunder. Dabei reicht der musikalische Bogen von Rock bis Elektronik, von Jazz bis Soul, von Metal bis Indie-Folk – und entsprechend vielfältig waren auch die Darbietungen: Wildes Abrocken bei Anti-Flag, aufmerksames Lauschen bei Wallis Bird oder Tanzbeinschwingen bei Gnackwatschn sorgten für Abwechslung. Und weil zu einer guten Geburtstagsfeier auch eine Überraschung gehört, wurde der Samstags-Headliner bis zum Schluss geheim gehalten: Wanda setzten den krönenden Schlusspunkt eines durchgängig gelungen Festivalwochenendes.

Abseits des musikalischen Programms mitten im Dorfzentrum wurde auch an Nebenschauplätzen große Kultur geboten: Beim musikalischen Dorfspaziergang konnten Festivalbesucher*innen das „Dorf ohne Grenzen“ erkunden. Historische Informationen bekamen sie dabei aus erster Hand vom Bürgermeister höchstpersönlich und Teile der Festivalcrew plauderten aus dem Nähkästchen. Für die musikalische Begleitung sorgten die zwei burgenländischen Musiklegenden Max Schabl und Günter Schütter (Schütter & The Schütters).

Rekordbesuch und eine weitere liebevolle Überraschung bot das schrägste Literaturprojekt des Landes: Anschiffen am Pinkastrand. Gerald Votava, Oliver Welter und Intendant Christoph Krutzler lasen Texte rund um das Thema aller Themen: Die Liebe. Die „Pinkastrand-Allstar-Band“ um Peter Taucher, Fredi Lang und Gerald Preinfalk lieferten dazu den mehr als würdigen Soundtrack. Im Anschluss an die Lesung kam es dann zu einer Bildeiner Premiere: Christoph Krutzler und Johanna gaben sich vorm Standesbeamten und Bürgermeister Walter Temmel am Pinkastrand das Ja-Wort. Wir gratulieren herzlich!

Das gesamte Team bedankt sich bei der treuen Fangemeinde, den unzähligen freiwilligen Helfer*innen und der Bildeiner Bevölkerung für dieses unvergessliche Festivalwochenende!

Ein durchwegs entspanntes Festival mit ausgelassener Stimmung und freudigen Überraschungen ging zu Ende. „Das beste Publikum, das wir uns wünschen können!“, resümiert das vielköpfige, ehrenamtliche Organisationsteam.



