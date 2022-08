+1

9 ORTE, 9 GRATISKONZERTE BEI DER BURGENLÄNDISCHEN RADFREUDE KONZERTTOUR

Donnerstag 15. September bis Sonntag 18. September

Die Radfreude KonzertTour bringt Musik und gute Laune ins ganze Burgenland. Von Neusiedl bis nach Jennersdorf wird bei Gratis-Konzerten an neun Orten vom 15. – 18. September 2022 so richtig gefeiert. Das Beste daran: Alles ist am Fahrrad unterwegs: Band, Instrumente, Technik – sogar die Bühne ist ein Transportrad!

Die Radfreude KonzertTour macht Halt in Neusiedl, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Lockenhaus, Stadtschlaining, Großpetersdorf, Güssing und Jennersdorf. Radkultur und Lebensfreude rollen so auf zwei Rädern direkt zu den Menschen und zeigen, was mit dem Fahrrad alles möglich ist.

Wer will, kann sich der Tour anschließen und im gemütlichen Tempo zum nächsten Konzertort mitradeln oder das Konzert einfach direkt besuchen. Für alle, die mit dem Rad vorbei kommen, gibt es ein Eis oder Getränk gratis.



Mit dem Rad auf der 220 km Radfreude KonzertTour unterwegs sind die Vorjahressieger der burgenländischen Songchallenge „The Blamphins“, die nach dem fulminanten Nova Rock-Auftritt mit ihrem gefeierten Debütalbum „This one goes to eleven“ gerade durchstarten. The Blamphins bestechen durch kraftvollen Pop-Rock: man hört und fühlt, dass Sänger und Schlagzeuger aus Stoke und Manchester (Oasis, The Smiths, The Verve, …) stammen. Jetzt leben alle vier Bandmitglieder im schönen Burgenland: Sänger und Gitarrist Stefan in Mattersburg, Schlagzeuger Isaac in Lackenbach, Bassist Marco in Antau und Gitarrist Thomas in Oberloisdorf.

Zudem stoßen bei der Radfreude KonzertTour in jedem Konzertort lokale Bands und MusikerInnen dazu. Ein einzigartiges Programm burgenländischer KünstlerInnen, bei dem für jeden Geschmack das Passende dabei ist.



Die Radfreude KonzertTour vom 15. -18. September ist eine Aktion der Mobilitätszentrale und des Landes Burgenland mit Unterstützung von klimaaktiv mobil und dem BMK. Sie bildet den Auftakt für die Europäische Mobilitätswoche 2022.



Weitere Infos, Tourverlauf und Programm demnächst auf konzerttour.radfreude.at.



TOURDATEN DER RADFREUDE KONZERTTOUR



15. – 18. September, von Neusiedl bis nach Jennersdorf

9 Orte – 9 Gratis-Konzertevents

Neben „The Blamphins“ als Stammband, welche die komplette Tour mitradelt, gestalten noch zahlreiche prominente MusikerInnen des Burgenlandes das Programm mit

Alle 9 Konzertorte:

15.9.: Neusiedl 7:15 Uhr, Eisenstadt 12:00 Uhr, Mattersburg 18:00 Uhr

16.9.: Oberpullendorf 14:00 Uhr, Lockenhaus 18:30 Uhr

17.9.: Stadtschlaining 15:00 Uhr, Großpetersdorf 18:30 Uhr

18.9.: Güssing 14:00 Uhr, Jennersdorf 17:30 Uhr

Tourwebseite: konzerttour.radfreude.at

Bei jedem Wetter