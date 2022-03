+1

Begegnungen mit Autor*innen online

Fr, 1. April 2022, 19.00 Uhr

Gespräch mit Lin Hierse über „Wovon wir träumen“

via Zoom – Anmeldung erforderlich

In der Reihe „Literaturhaus im Wohnzimmer“ dürfen wir dieses Mal Lin Hierse begrüßen, die mit uns über ihren Debütroman „Wovon wir träumen“ und den Schreibprozess sprechen wird.



„Wovon wir träumen“

Eine junge Frau steht auf einem Berg in Shaoxing, China. Sie ist gekommen, um ihre Großmutter zu beerdigen. Immer wieder blickt sie zu ihrer Ma, die diesen Ort vor Jahren verlassen hat, weil sie ein anderes Leben wollte. Sie fragt sich, was sie mit ihrer Mutter verbindet, was sie trennt – und wovon sie selbst träumt. Lin Hierse erzählt eine Geschichte vom Tochtersein, von Nähe, Zugehörigkeit und Abgrenzung, von Deutschland und China.



„Wovon wir träumen“ ist ein Roman, der aktuelle Fragen postmigrantischer Biografien in einer globalen Welt genauso verhandelt, wie die Lebensrealitäten einer Millenial-Generation zwischen Selbstverwirklichung und Erwartungshaltungen von außen.



Den Zoom-Link zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at

Für weitere Fragen und Informationen erreichen Sie uns auch telefonisch unter 0699 / 11970667