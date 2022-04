Babylonisches Repertoire

+1

Lesung und Gespräch mit Gabriel Wolkenfeld

Mi 20.04.2022, 19:00 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Weil der 86-jährige Avigdor Seliger nicht mehr spricht, steckt ihn seine Tochter Hannah in ein Altersheim. Die Ärzte sind sich nicht sicher: Verirrt sich der Mann allmählich in die Nebel der Demenz oder verweigert er das Sprechen bewusst? Weil Enkel Yair fürchtet, der Großvater könnte seinen Bezug zur Realität verlieren, erzählt er ihm jene Geschichten, die der Senior während der Schulferien am See Genezareth einst ihm erzählt hat. Allerdings erinnert sich Yair nicht immer genau. Er erfindet hinzu, übertreibt, wandelt ab – in der Hoffnung, den Großvater doch noch aus der Reserve zu locken und sich selbst vom eigenen Lebenschaos im Tel Aviv der Gegenwart abzulenken. Er lässt die schöne Bella Rubinsteyn auferstehen, die sich während der Schwangerschaft nur von exotischem Obst ernährt, weil sie ein besonderes Wesen gebären will; die exaltierte Olympiada, die den Durst der KGBler nach Unbill mit körperlicher Liebe zu stillen sucht; Danuta, die als Anführerin einer Waisenkinder-Bande die Märkte von Taschkent unsicher macht…

Mit großer Erzähl- und Sprachkraft schlägt Gabriel Wolkenfeld einen Bogen und hält dabei das Gleichgewicht zwischen dem Wissen um sein handwerkliches Tun und der Hingabe an den Strom der Erinnerung. Begleitet wird diese jüdische Familiengeschichte von einer queeren Nebenhandlung: Yair selbst dümpelt durchs Leben, kellnert, döst am Strand von Tel Aviv. Sein Traum, als DJ groß rauszukommen, scheint ein Traum zu bleiben, auch sein Liebes- und Sexleben führt durch Höhen und Tiefen.

Über Gabriel Wolkenfeld

geboren 1985 in Berlin. Studierte Germanistik, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und Russistik; Studien- und Arbeitsaufenthalte in Estland, Russland und der Ukraine. Bisher erschienen: Wir Propagandisten (2015), darin thematisiert er den Alltag der Gay-Community im russischen Jekatarinenburg und der Lyrikband Sandoasen (2021) mit 27 lyrischen Portraits israelischer Städte.

Eintritt: Freie Spende

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung.

Sie können aber auch ohne Anmeldung an dieser Veranstaltung teilnehmen, es sind ausreichend Plätze vorhanden.



Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.atKontakt

Literaturhaus Mattersburg

Lisa Schwarz

Brunnenplatz 4, Rathaus 1. Stock

A-7210 Mattersburg

+43 (0)699 11970667