Begegnungen mit Autor*innen online

Do, 10. März 2022, 19.00 Uhr

Gespräch mit Anna Albinus über „Revolver Christi“

via Zoom – Anmeldung erforderlich

In der Reihe „Literaturhaus im Wohnzimmer“ wird es am 10. März ein weiteres Treffen geben: Wir dürfen Anna Albinus begrüßen, die mit uns über ihr mehrfach ausgezeichnetes Debüt „Revolver Christi“ und den Schreibprozess sprechen wird.



Revolver Christi

Die Wallfahrt zum Revolver Christi hat zehn Jahre nach der letzten öffentlichen Schau schon in den ersten drei Wochen alle Besucherrekorde gebrochen. 110 Jahre nach dem Tod eines Elektrikerlehrlings, den man mit einem Kopfschuss aus dem Revolver Christi getötet auf den Stufen des Chorraums auffand, fällt in der Kathedrale erneut ein Schuss. In der Folge häufen sich die Mysterien und Rätsel – unversehens finden sich der ermittelnde Beamte genauso wie die Leserschaft in einer anderen Welt. Und wie selbstverständlich streift die Autorin allerlei ernsten Stoff: das Spektakel als Angebot der Kirchen; die Inszenierung des Musealen; das Existentielle im Glauben jener, die glauben wollen; und auch die Zusammenhänge zwischen Gewalt und Glauben.



Über Anna Albinus

1986 in Mainz geboren, studierte Katholische Theologie, Judaistik und Kunstgeschichte in Freiburg i. Br. und Jerusalem. Für die Novelle wurde sie auf die Hotlist der unabhängigen Verlage 2021 gesetzt, mit dem Debütpreis beim Österreichischen Buchpreis 2021 und mit dem Rauriser Literaturpreis 2022 ausgezeichnet.

Den Zoom-Link zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at