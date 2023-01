Über Lyrik: „ich föhne mir meine wimpern“

+1

Sirka Elspaß und Timo Brandt im Gespräch



Mo, 30. Jänner 2023

19:00 Uhr

Literaturhaus Mattersburg

Für Timo Brandt, Literaturkritiker und selbst Lyriker, ist das Gedicht eine literarische Gattung, „in der sich Gedanke und Gefühl am nächsten kommen“. Die Lyrik der vergangenen Jahrzehnte habe gezeigt, „dass eine große Stärke des Gedichts in seiner Fähigkeit liegt, Unbehagen auszudrücken und hervorzurufen. Dies ist ein Gefühl, das meist gemieden, dessen Bedeutung aber oft unterschätzt wird.“



Sirka Elspaß, die mit ihrem Debütband auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises war, zählt zu den neuen Stimmen der jungen Generation deutscher Gegenwartslyrik. Ihre Gedichte werden „zwischen Pop und Poesie, existenzieller Wucht und müheloser Leichtigkeit“ verortet.



Eintritt: Freie Spende

Aus organisatorischen Gründen bitten wir bei dieser Veranstaltung um Anmeldung unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at. Auch ohne Anmeldung können sie an der Veranstaltung teilnehmen, es werden ausreichend Sitzplätze vorbereitet.