Alternativer Folk aus den USA am 6. April in Eberau

„Flagship Romance“ so nennen sich die US amerikanischen Künstler Jordyn Jackson und Shawn Fisher, die im Rahmen ihrer Europatournee am 6. April auch im Kulturforum in Eberau gastieren.

Der Gleichklang ihrer Gesangsstimmen, begleitet durch das Gitarrenspiel von Shawn ist es, was ihr Konzert zu einem besonderen Erlebnis macht.

Mehr Infos unter www.flagshipromance.com Hört rein, es lohnt sich !!

Beginn ist um 19:30Uhr,

Tickets wie immer unter office@kufos.at oder 0664 46 43 238