Musikgenuss im Schloss Esterházy: Streichquartett-Tage quartetto

Zum zweiten Mal öffnet Schloss Esterházy von 15. März bis 17. März 2024 seine Türen für die Streichquartett-Tage quartetto plus. Am Originalschauplatz von Joseph Haydns Wirken präsentieren internationale Quartette, darunter das Schumann Quartett, das Erinys Quartett oder das Signum Quartett, Werke aus verschiedenen Epochen.

Beim Auftaktkonzert am 15. März im Haydnsaal wird das Schumann Quartett, das sich seit seiner Gründung 2007 in Köln längst in die vorderste Reihe internationaler Kammerensembles gespielt hat, gemeinsam mit Sabine Meyer, einer der bedeutendsten Klarinettistinnen unserer Zeit, auf der Bühne zu erleben sein. Auf dem Konzertprogramm stehen Meisterwerke von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart.



Am 16. März tritt in der Schlosskapelle das Erinys Quartet auf. Das Ensemble wird unter anderem Werke von Joseph Haydn und Leoš Janáček spielen. Das Erinys Quartet, dessen Mitglieder aus Estland, Litauen, Griechenland und den USA stammen, bringt „Terra Memoria“ von der finnischen Komponistin Kaija Saariaho mit. Das bewegende Stück erklang zuletzt zu Ostern 2023 im Schloss Esterházy.

Noch am gleichen Tag erwartet Musikliebhaber abends im Haydnsaal das Signum Quartett mit seinem Programm „Rock Lounge“. Die Musiker werden klassische Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven mit Arrangements berühmter Nummern von Cream, Led Zeppelin und Radiohead kombinieren – ein Konzert, welches die Brücke zwischen Klassik und Rock schlägt und einen unvergesslichen Konzertabend garantiert.



Beim Finale am 17. März steht das Signum Quartett gemeinsam mit der israelischen Sopranistin Chen Reiss auf der Bühne. Zwischen den Kompositionen von Joseph Haydn, Robert Schumann und Franz Schubert interpretieren das Quartett und die Sängerin Werke von Fanny Hensels – und machen dabei nicht nur mit hörens- und staunenswerter Musik bekannt, sondern auch mit einem faszinierenden Frauenleben.



Die Streichquartett-Tage quartetto plus versprechen drei Tage voll herausragender musikalischer Darbietungen von Weltrang im historischen Ambiente des Schlosses Esterházy.

