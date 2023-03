Irish Night in Bildein am 18.3.20

+1

Mit dem März kommt auch Sankt Patrick endlich wieder nach Bildein. Nach vielen erfolgreichen Kulturveranstaltungen im vergangenen Jahr zieht rund um den St. Patrick’s Day 2023 nun wieder Partystimmung ein. Am 18. März erwartet die Besucher*innen eine Vielzahl an kulinarischen und musikalischen Highlights. Auf einen ausgelassenen Abend im Zeichen des Saint Patrick – sláinte! Im gewohnten internationalen Flair des Dorfes ohne Grenzen werden zwei geniale Bands aus Ungarn um die Stimmung sorgen.



FIRKIN (HU)

Firkin, eine wahre Größe der Celtic-Irish-Folk-Punk-Rock-Szene, hat sich zu einer international anerkannten Band mit treuer Fangemeinde entwickelt. Kein Wunder, denn ihre Konzerte sind wahre Freudenfeiern mit großartiger Partystimmung und hochwertiger Musik.



THE CRAZY ROGUES (HU)

The Crazy Rogues sind eine Folk-Punk Band mit starken schottischen und irischen Einflüssen. Neuerdings kann man auch die Melodienwelt anderer Nationen in ihrem auf Rock’n’Roll basierten Repertoire entdecken: Diese erfrischende musikalische Mischung lässt mit Sicherheit kein Tanzbein ruhen.



Den Pressetext findet ihr im Anhang, Fotos können bequem von unserem Dropbox-Ordner heruntergeladen werden – bitte, helft unserem begeisterten Team, das Publikum über die Irish Night zu informieren!https://www.dropbox.com/sh/7vbf75rhu16iyx3/AAAvebZFCRoSmq5YUfJP-fKBa?dl=0