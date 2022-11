Family Concerts feiern Debüt in Raiding

+1

Premiere in Raiding: Am dritten Adventwochenende lädt das Liszt Festival die ganze Familie zum „Karneval der Tiere“ mit Schauspielstar Max Müller und dem KlavierDuo Kutrowatz. Beim regionalen Weihnachtsmarkt im Garten des Lisztzentrums gibt es Punsch, Handwerkskunst und kulinarische Köstlichkeiten. Im Liszt-Haus warten spannende Rätsel für Kinder.

Das international renommierte Liszt Festival Raiding präsentiert im Advent 2022 erstmals ein neues Format für Groß und Klein. Am 10. und 11. Dezember 2022 finden erstmalig die Family Concerts beim Advent Festival in Raiding statt.



Der Schauspieler Max Müller, das KlavierDuo Kutrowatz und ein ausgewähltes Solistenensemble schicken an diesem Dezember-Wochenende gleich 2000 Kolibris, 64 Uhus, Erdferkel, Wasserschweine, Elefanten, Löwen, Affen und viele mehr beim berühmten „Karneval der Tiere“ in den Franz Liszt Konzertsaal. Der sanftmütige „Ferdinand der Stier“ und ein buntes Hühnervolk beim „Chicken Flirt“ vervollständigen den tierischen Reigen, der sicherlich nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt.

Neben diesem besonderen Konzerterlebnis verwandelt sich das Lisztzentrum außerdem ab 15:00 Uhr zum Adventmarkt für die ganze Familie: Wärmender Punsch und Maroni sowie eine Vielzahl an Ständen mit regionalen Köstlichkeiten und Handwerkskunst laden zum vorweihnachtlichen Schlendern und Genießen ein. Unsere kleinen Gäste können sich im Liszt-Haus bei spannendem Rätselspaß auf die Spuren Franz Liszts begeben und so spielerisch Interessantes und Wissenswertes zum Leben und Schaffen des großen Komponisten erfahren. Der Eintritt zum Adventmarkt im Liszt-Garten ist kostenlos

Eckdaten

Adventmarkt: 10. & 11. Dezember 2022, jeweils 15.00 – 20.00 Uhr

Wo: Garten des Lisztzentrums Raiding



Family Concerts: 10. & 11. Dezember 2022

Konzertbeginn 16.00 Uhr | Konzertdauer ca. 60 Minuten

Wo: Franz Liszt Konzertsaal im Lisztzentrum Raiding



Nähere Informationen unter www.lisztfestival.at