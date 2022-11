Pannonischer Advent bei Esterhazy im einzigartigen historischen Ambiente

+1

An den ersten drei Adventwochenenden verwandeln sich die schönsten Kulturdenkmäler des Burgenlandes wieder zu den wohl stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten des Landes. Wer sich auf die stillste Zeit im Jahr einstimmen lassen möchte, sollte sich schon jetzt die Termine für die Adventmärkte bei Esterhazy vormerken.



Genießen Sie Adventstimmung der besonderen Art im prachtvollen Ambiente von Schloss Esterházy, Burg Forchtenstein und Schloss Lackenbach. Weihnachtsmärkte mit erlesenem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten, besinnliche Adventkonzerten sowie vielseitigen Rahmenprogrammen speziell für die jüngsten Besucherinnen und Besucher, sorgen für besinnlich festliche Atmosphäre. Tauchen Sie in stimmungsvolle Weihnachtswelten ein, in denen Vergangenheit und Gegenwart stilvoll verschmelzen.

Advent auf der Burg Forchtenstein vom 25. November bis 27. November

Malerisch magisch – das erste Adventwochenende auf Burg Forchtenstein



Der traditionelle Adventmarkt auf Burg Forchtenstein zählt zu den schönsten und beliebtesten Weihnachtsmärkten Österreichs. Schon beim Weg über die Zugbrücke öffnet sich eine märchenhafte Welt: Das magische Ambiente der Burg und die stimmungsvolle Beleuchtung schaffen Adventzauber pur. Anbieter aus der Region Rosalia und den angrenzenden Nachbarländern präsentieren hochwertiges traditionelles Kunsthandwerk. Die Jüngsten dürfen sich auch auf besondere Adventmomente freuen.



Eintrittspreise:

Normalpreis Erwachsene: € 5,-

Ermäßigter Preis: Senioren, Gruppen, Menschen mit Behinderung, Studenten, Kinder ab 6 Jahren: € 4,-

Freier Eintritt: Kinder unter 6 Jahren, Besucher mit Ausstellungsticket, Besucher mit der Burgenland Card, Besucher mit der Niederösterreich-CARD sowie Besucher mit der Steiermark-Card (einmalig)

Preis pro Person und Tag für den Adventmarkt inklusive aller Adventveranstaltungen.



Kostenloser Shuttlebus im 30-Minuten-Takt vom großen Parkplatz: Industriegelände 28, 7212 Forchtenstein; Achtung: beschränkte Parkmöglichkeiten bei der Burg



Öffnungszeiten:

Freitag, 25. November, 15:00–20:00 Uhr

Samstag, 26. November, 13:00–19:00 Uhr

Sonntag, 27. November, 13:00–19:00 Uhr

Advent im Schloss Lackenbach vom 2. bis 4. Dezember

Im Herzen des Burgenlandes – Charme der Natur und Zauber der Renaissance



Entfliehen Sie dem Vorweihnachts-Trubel und genießen Sie das zweite Adventwochenende im einzigartigen Ambiente der Renaissance-Anlage Lackenbach. Das weihnachtlich geschmückte Schloss, Vorführungen traditioneller Handwerkskunst und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region, präsentiert im Hof des Areals, verbreiten besonderes weihnachtliches Flair. Lassen Sie sich von Pannonien verführen: Mehr als 50 Aussteller bieten im Besuchertrakt außergewöhnliches Kunsthandwerk und unverwechselbare Naturprodukte aus der Region an.



Eintrittspreise:

Normalpreis Erwachsene: € 5,-

Ermäßigter Preis: Senioren, Gruppen, Menschen mit Behinderung, Studenten, Kinder ab 6 Jahren: € 4,-

Freier Eintritt: Kinder unter 6 Jahren, Besucher mit der Burgenland Card, Besucher mit der Niederösterreich-CARD sowie Besucher mit der Steiermark-Card (einmalig)

Preis pro Person und Tag für den Adventmarkt inklusive aller Adventveranstaltungen.



Öffnungszeiten:

Freitag, 2. Dezember, 15:00–20:00 Uhr

Samstag, 3. Dezember, 13:00–19:00 Uhr

Sonntag, 4. Dezember, 13:00–19:00 Uhr



Das vielfältige Rahmenprogramm finden Sie unter: www.esterhazy.at/veranstaltungen/adventmarkt-im-schloss-lackenbach



Advent im Schloss Esterházy vom 8. bis 11. Dezember

Adventmarkt im Schloss – stimmungsvolle Zeit in barockem Ambiente



Die einzigartigen Prunkräume von Schloss Esterházy und der eindrucksvolle Barock-Innenhof bilden die edle Kulisse für einen unvergleichlichen Adventmarkt. Ob Sie Geschenk-Raritäten suchen, kulinarische Verlockungen genießen und/oder nur gustieren möchten: Rund 50 Aussteller bieten Kunsthandwerk vom Feinsten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Ausstellungen im Schloss zu besichtigen. Unsere speziellen Kinderprogramme sorgen für liebevolle und unterhaltsame Betreuung der jüngsten Besucher.



Eintrittspreise:

Normalpreis Erwachsene: € 5,-

Ermäßigter Preis: Senioren, Gruppen, Menschen mit Behinderung, Studenten, Kinder ab 6 Jahren: € 4,-

Freier Eintritt: Kinder unter 6 Jahren, Besucher mit Ausstellungsticket, Besucher mit der Burgenland Card, Besucher mit der Niederösterreich-CARD sowie Besucher mit der Steiermark-Card (einmalig)

Preis pro Person und Tag für den Adventmarkt inklusive aller Adventveranstaltungen.



Öffnungszeiten:

Donnerstag, 8. Dezember, 11:00–19:00 Uhr

Freitag, 9. Dezember, 11:00–19:00 Uhr

Samstag, 10. Dezember, 11:00–19:00 Uhr

Sonntag, 11. Dezember, 11:00–19:00 Uhr



Das vielfältige Rahmenprogramm finden Sie unter: www.esterhazy.at/veranstaltungen/adventmarkt-im-schloss-esterhazy



Das Mitführen von Hunden auf den Veranstaltungsgeländen ist nicht gestattet.



Advent in der Markthalle Kulinarium Burgenland

Verwöhnen Sie sich und Ihre Liebsten mit regionalen Spezialitäten und Geschenken für ein außergewöhnliches Weihnachtsessen. Mit den hilfreichen Tipps und Informationen der freundlichen Anbieter gelingt die Zubereitung im Handumdrehen. Probieren Sie Produkte vor Ort und nutzen Sie die Gelegenheit für das kommende Weihnachts- oder Silvesterfestessen vorzubestellen.



Zur Weihnachtszeit gibt es zusätzlich ein besonderes Service: die Markthalle Kulinarium Burgenland öffnet auch rund um Weihnachten und Silvester. Bestellen Sie verschiedene Fleisch-, Fisch- und Backwaren sowie Käsespezialitäten vorab und holen Sie Ihre Bestellungen direkt vor dem Weihnachtsfest ab oder verwöhnen Sie Ihre Gäste zu Silvester mit frischem Sushi oder Fischbrötchen. Auch dafür können Sie gerne vorab reservieren.



Zusätzlich werden in der Vorweihnachtszeit besondere Geschenkkörbe und Genussboxen angeboten. Die Boxen vom Bio-Landgut Esterhazy sind individuell und einzigartig – im Inhalt und im Geschmack. Ideal für Last-Minute-Shopper: der PANNATURA Online-Shop www.pannatura-shop.at!



Öffnungszeiten:

Freitag, 23. Dezember, 8:30–13 Uhr

Samstag, 24. Dezember, 8:30–12 Uhr

Freitag, 30.Dezember, 8:30–13 Uhr

Samstag, 31. Dezember, 8:30–13 Uhr



Über die Markthalle Kulinarium Burgenland:

Die Markthalle Kulinarium Burgenland mitten in Eisenstadt, sieht sich selbst als wetterunabhängiger regionaler Bauernmarkt im eindrucksvollen Ambiente in den Stallungen des Schloss Esterházy. Hier wird dem Bedürfnis der Konsumenten nach ökologisch, nachhaltig produzierten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln Rechnung getragen. Wir leben Transparenz und gesicherte Herkunft. Darüber hinaus werden während der gesamten Saison spezielle Programm-Highlights für Jung und Alt geboten. Mehr Informationen unter www.markthalle-burgenland.com.