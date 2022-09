MUSE | Special Guests: ROYAL BLOOD

+1

03.06.2023 Wiener Neustadt

MUSE

WILL OF THE PEOPLE 2023 WORLD TOUR

SAMSTAG, 3. Juni 2023 – Wiener Neustadt | Stadion Open Air

Special Guests: ROYAL BLOOD

TICKETS EXKLUSIV ONLINE AB DONNERSTAG, 15.09.2022 10:00

AUF OETICKET.COM

Nach dem weltweiten Chart-Erfolg ihres neunten Studioalbums „Will Of The People“ hat die mit mehreren Platin- und Grammy-Awards ausgezeichnete Rockband MUSE heute ihre Europatermine für den Sommer 2023 bekannt gegeben.



MUSE zeigen vor allem bei ihren Shows, dass sie einer der besten Live-Bands der Welt sind und auch ihre „Will Of The People-Welttournee 2023“ wird keine Ausnahme sein. Als Special Guests bei den Stadien-Shows im Sommer 2023 mit dabei sind niemand Geringeres als ROYAL BLOOD!



TICKETS für die Show gibt es EXKLUSIV ONLINE ab Donnerstag, 15.09.2022 – 10:00 Uhr über oeticket.com. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 16.09.2022 – 10:00 Uhr über oeticket.com, in allen oeticket.com Vorverkaufsstellen, sowie in allen Eventim-Outlets in Europa.

Bürgermeister Klaus Schneeberger:

„Nach den durchschlagenden Erfolgen von Nova Rock Encore und Iron Maiden freut es mich sehr, dass es auch 2023 ein Konzert mit einem internationalen Headliner im Wiener Neustädter Stadion geben wird. Ich gratuliere Ewald Tatar und seinem Team zum Vertragsabschluss mit MUSE und bin überzeugt, dass wir alle wieder ein echtes Highlight erleben werden!“



Ewald Tatar:

„Wir freuen uns, mit MUSE den nächsten Hochkaräter in Wiener Neustadt präsentieren zu dürfen. Mein besonderer Dank gilt Bürgermeister Klaus Schneeberger! Wie man es von Matt Bellamy & Co gewohnt ist, darf man sich auf eine spektakuläre Show freuen.“