Fulminante Eröffnung der 110. Saison im Wiener Konzerthaus

Zum Auftakt

Bereits am 2. September entfesselte der »Godfather of Punk«, Iggy Pop, das Publikum im restlos ausverkauften Großen Saal. Die eigentliche Eröffnung der 110. Saison im Wiener Konzerthaus findet am 11. September statt: Die Sächsische Staatskapelle Dresden unter ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann bringt Anton Bruckners monumentale 5. Symphonie zur Aufführung.

»Hereinspaziert!« heißt es dann am Sonntag, 18. September: Am »Tag der offenen Tür« sind alle Musikinteressierten und solche, die es noch werden wollen, sehr herzlich eingeladen das ganze Konzerthaus, vor allem aber die Musik in ihrer großen Bandbreite und Vielfalt kennenzulernen: Von 10 bis 22 Uhr finden 60 Konzerte und Veranstaltungen für Jung und Alt in allen Sälen des Hauses statt, natürlich bei freiem Eintritt: von Kinderkonzerten zu Klassik über Jazz, Pop, World bis zu zeitgenössischem Repertoire, Lesungen, Percussion – alles mit großartigen Künstler:innen, Ensembles und Orchestern! Viva la Musica! Wir feiern damit gleichzeitig auch ein kleines, wunderbares Jubiläum: 30 Jahre ist Kapsch/TrafficCom Generalpartner des Wiener Konzerthauses und wir danken für diese Treue.

»Das Wiener Konzerthaus erfindet sich an jedem Abend neu. Durch den Dialog zwischen den besten Musiker:innen der Welt und dem wunderbaren Publikum dieses Hauses entsteht ein künstlerischer Raum, der wesentlich zur kulturellen Qualität dieses Landes beiträgt. Es ist nicht zu leugnen, dass auch wir vor substantiellen unternehmerischen Herausforderungen stehen, aber eines gibt uns Mut: die 110. Saison ist meisterhaft programmiert und die Versprechen dieses Hauses werden eingelöst«, freut sich Intendant Matthias Naske.

Vielfalt und Exzellenz im September und Oktober

Am 21. September interpretiert Martha Argerich mit den Wiener Philharmonikern und Zubin Mehta das Klavierkonzert a-moll von Robert Schumann. Emmanuel Tjeknavorian, dem in dieser Saison eine Porträtreihe gewidmet ist, präsentiert sich am 26. September mit den Wiener Symphonikern sowohl als Geiger als auch als Dirigent mit Werken von Johannes Brahms und Joseph Haydn. Am 7. und 9. Oktober tritt Utopia, das neu gegründete Orchester von Teodor Currentzis, zum ersten Mal auf die Bühne des Großen Saales mit Werken von Maurice Ravel und Igor Strawinsky. Am 10. Oktober beweist Jan Lisiecki mit der Camerata Salzburg sein virtuoses Spiel bei Beethovens 4. Klavierkonzert und am 12. Oktober tauchen die Wiener Philharmoniker mit Franz Welser-Möst in das klanggewaltige Werk von Richard Strauss »Also sprach Zarathustra« ein.

Temperamentvolle Weltmusik im besten Sinne bringt am 4. Oktober die mexikanische Ausnahmekünstlerin Lila Downs zu Gehör. Ein »Urgestein« des neuen Wiener Lieds, Roland Neuwirth, feiert am 15. Oktober seinen 72. Geburtstag im Großen Saal mit »Schall und Rauch«. Ebenfalls einzigartig ist das Ensemble Snarky Puppy: 25 virtuose Musiker um Bandleader Michael League sind auf ihrer »Empire Central European Tour 2022« erstmals am 18. und 19. Oktober im Wiener Konzerthaus zu erleben. Ihr Debüt ebendort gibt Ende Oktober auch die amerikanische Singer-Songwriterin Melody Gardot: Bei »Sunset in the blue« erklingen Jazzstandards und eigene Werke der zwischen Jazz, Pop, Rock, Blues und Chanson wechselnden, unverwechselbaren Stimme und das gleich zweimal, am 30. und 31. Oktober. Zwei Tage zuvor, am 27. und 28. Oktober, macht ZAZ, die derzeit wohl bekannteste französische Sängerin, mit neuen und bekannten Chansons auf ihrer »Organique Tour« Station im Wiener Konzerthaus – so darf der Oktober ausklingen!

Auch die weitere Saison bietet ein hochkarätiges und spektakuläres Programm mit gewohnt facettenreicher Vielfalt im Wiener Konzerthaus. In insgesamt 62 Abonnement-Zyklen finden sich mehr als 600 Veranstaltungen aus unterschiedlichen Musik-Genres, darunter auch spannende Crossover-Formate und überraschende neue Angebote.

Auswahl weiterer Highlights der 110. Saison im Wiener Konzerthaus:

05.11.2022: Redman / Mehldau / McBride / Blade, »A MoodSwing Reunion«

08.11.2022: Regula Mühlemann, »Identité – Lieder der Heimat«

10.11.2022: Thomas Gansch, »Blasmusik Supergroup«

13.11.2022: Wiener Philharmoniker / Barenboim / Mehta

20.11.2022: Oslo Philharmonic / Gabetta / Mäkelä

22.11.2022: Martin Grubinger & International Guests

27.11.2022: Herbert Pixner Project

21.12.2022: Wiener Symphoniker / Schönberg Chor / Koopman, »Weihnachtsoratorium«

23.02.2023: Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia / Argerich / Pappano

13.02.2023: Concertgebouworkest / Batiashvili / Järvi

26.03.2023: Jean Rondeau »Gradus ad Parnassum«

01.04.2023: Wiener Philharmoniker / Schönbergchor / Welser-Möst, »Matthäuspassion«

10.05.2023: Wiener Philharmoniker / Hrůša

28.05.2023: Wiener Philharmoniker / Batiashvili / Jordan

01.06.2023: Donna Leon / infiammabile, »Commissario Brunettis 32. Fall«

20.06.2023: Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis

Alle Veranstaltungen der Saison 2022/23 finden Sie unter konzerthaus.at.