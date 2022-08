Musik kennt keine Grenzen

+1

Konzert mit Amici Musici

Veronica Kröner und Adolf Hennig am Sonntag, 4.9.2022 um 19 Uhr im Haydnsaal des Schlosses Esterhazy Mit Werken von Joseph HAYDN das Quintenquartett Dimitri SCHOSTAKOWITSCH Streichquartett op. 108 an die Opfer des Faschismus und des Krieges in einer Kammerorchesterbearbeitung von Adolf HENNIG

Erwachsene 25€; Kinder unter 15 Jahren 15€

Ticketverkauf: tickets@panevent.at Oder Tel: 02682 65065

VERONICA KRÖNER & ADOLF HENNIG leiten seit 1995 das „Amici Musici“ Jugend- und Studenten-Orchester. Im Laufe der Jahre hat hier eine Vielzahl von Jugendlichen erfahren, wie man mit hoher Qualität und großer Begeisterung Musik macht.

Veronica Kröner und Adolf Hennig teilen sich die musikalische Leitung. Ihre eigene langjährige Erfahrung in namhaften Orchestern wie Concentus Musicus Wien, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, RSO Wien uva. sowie die Unterrichtstätigkeit in Graz, Salzburg und Eisenstadt lassen die beiden in die fünftägige Probenarbeit einfließen. Jedes Jahr entsteht daraus ein magisches Konzert mit Amici Musici, musikalisch auf höchstem Niveau.