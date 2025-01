Ostpartie erinnert an Kurt Ostbahn – Tour 2025 startet am 8. Februar in Zwettl

+1

Die Ostpartie – Die Ostbahn-Kurti Tribute-Band startet ihre Tournee 2025 in Zwettl, die sie auch an etliche Originalschauplätze führt, an denen Kurt Ostbahn auch aufgetreten ist.

Copyrights © Andreas Brunnflicker, Gruppenfoto v.l.n.r.: Klaus Bergmaier, Thomas Eichinger, Martin „Doc“ Freudenschuss, Klaus Weber, Philipp Schagerl, Martin Hinterndorfer.

2023, kurz nach dem tragischen Ableben von Willi Resetarits, alias Dr. Kurt Ostbahn, formierte sich ein Sextett, um die sensationelle Musik von Ostbahn-Kurti & die Chefpartie originalgetreu auf die Bühnen zurückzubringen. Erfahrene Musiker aus den Bezirken Melk, St. Polten Land, Scheibbs, Tulln und Krems Stadt, die sich dem klassischen Rock’n’Roll und den unverkennbaren Mundarttexten sowie dem ganz speziellen Ostbahn-Stil verschrieben haben, bescheren ihren Fans seither unvergessliche Konzerterlebnisse.

Im fast dreistündigen Repertoire der Ostpartie fehlen weder die größten Hits und Gassenhauer wie „Feuer“, „I hea di klopfn“, „Da Joker“, „Radl nach Rio“, „Arbeit“, „Chili con Carne“ oder „57er Chevy“, noch Kult-Songs wie „Überstar“, „Neiche Schoin“, „Rendezvous“ oder „Na, so wirst ned oid“. Die legendären Einleitungen und Conferencen des Dr. Kurt Ostbahn gibt es zum Gaudium des p.t. Publikums natürlich obendrein. Mit ihren Konzerten will die Ostpartie nicht nur diese grandiose Musik am Leben erhalten, sondern auch an eine Künstlerpersönlichkeit erinnern, deren soziales Engagement einzigartig war. Das ist ihnen bereits 2023 bei etlichen großen Festivals in NÖ, aber auch in der Szene Wien perfekt gelungen – vor jeweils mehreren hundert Zuseherinnen und Zusehern, die sich als große Ostbahnkurti-Fan-Familie entpuppten und die Band und ihre Musik gehörig abfeierten.

2024 gab es ausverkaufte Häuser in großen und renommierten Bühnen in Oberösterreich, Wien und Niederösterreich, von der Szene Wien über die Spinnerei Traun, den legendären Eventheurigen Fuchs in Jedlersdorf bis hin zu einer schon wochenlang vor dem Konzert restlos ausverkauften Kammerbühne Ottenschlag. Den Abschluss bildete der ausverkaufte „Kurtologengipfel“ in der Szene Wien, der als Benefizkonzert einen hohen Spendenbetrag für das von Willi Resetarits mitbegründete Integrationshaus einspielte.

Am Samstag, 8. Februar 2025, spielt die Ostpartie nun um 19:30 im Stadtsaal von Zwettl auf Einladung des Kulturvereins Zwickl. www.kulturzwickl.at

Tickets sind hier bestellbar: https://www.eventim-light.com/at/a/5d29b1a1a08a170001375461/e/672f8c3bbf4f5a6c3f0ecd6f

Konzert auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1180226670104732/

Am Sonntag, 6. April 2025, gibt es um 15 Uhr im kultur.portal, Hauptstraße 4, 3270 Scheibbs die Ostpartie in Triobesetzung zur Lesung „Trost & Rat“ von Ernst Schagerl. Der Spendenerlös ist dort fürs Integrationshaus.

Am Freitag, 11. April 2025, gastiert die Ostpartei um 19:30 im Vindobona am Wallensteinplatz 6, 1200 Wien. Einlass ist 18:30.

https://vindobona.wien/events/ostpartie-die-ostbahn-kurti-die-chefpartie-tribute-band

https://shop.eventjet.at/de/dasvindobona/event/054250f0-9d21-4e07-bb74-5866133630eb

Im Vindobona sind sowohl Ostbahn-Kurti & die Chefpartie als auch die legendären Schmetterlinge (bei denen Willi Resetarits ebenfalls Mitglied war) unzählige Male aufgetreten.

Am Freitag, 2. Mai 2024, tritt die Ostpartie im Rahmen der 14. kulturOFFENSIVE Gastern um 20 Uhr im Kommunalzentrum Gastern auf, Hauptstraße 2, 3852 Gastern. Vorverkauf im Bürgerservice der Gemeinde Gastern. https://www.gastern.at/wp-content/uploads/2024/12/2025-Programm-kulturOFFENSIVE.pdf



Die Musiker der Ostpartie haben bereits in Bands wie The Doors Experience, Rooga, The Most Company, Soul Kitchen, Tamtam de Luxe, Stop’n’Rock, Big Apple, RK Music, Seek For Silence, The Rolling Stones Project, Kerozene, Carpenters Once More, Flying Wizzards, Partyband Night Rider, Real Instinct, Sunshine Band, Bluescrew, Fanjazztics etc. gespielt – und tun es noch. Einzeln waren sie bereits an der Seite von Waltraut Haas, Betty Garrett, Dagmar Koller, Johnny Logan, Smokey Robinson, Boris Bukowski, Katrin Weber, Birgit Denk, Georgij von Russkaja, Big John Whitfield, Drahdiwaberl, King & Potter, Ronnie Urini, Angelika Sacher, Gaby Stattler, Constantin Luger, Zappa von den Bluespumpm, Markus Hackl, Life Brothers, The Good Company, Joey Green, Kathi Kallauch, Lukas Fendrich, Walter Grassmann, Klaus Zalud, sowie in Kooperation mit Mitgliedern der EAV, Ostinato und der legendären Schmetterlinge, jener Band, in der auch Willi Resetarits als Schlagzeuger, Sänger, Komponist und Aktivist den Grundstein seiner Karriere legte.





Line-up:



Gesang: Martin Freudenschuss

Bass: Martin Hinterndorfer

Gitarre/Geige/Hawaiiguitar: Philipp Schagerl

Gitarre/Harps: Thomas Eichinger

Klavier, Orgel: Klaus Bergmaier

Schlagzeug: Klaus Weber



Infos: www.facebook.com/ostpartie