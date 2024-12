Ein Schloss voller Musik Konzertprogramm 2025 im Schloss Esterházy

+1

35 Konzerte mit internationalen Künstlern wie Sir Antonio Pappano, Sir András Schiff oder der frischgebackenen OPUS KLASSIK-Gewinnerin María Dueñas planen die Esterhazy Stiftungen im Schloss Esterházy für das Jahr 2025. Je 13 Veranstaltungen sind Teil des HERBSTGOLD – Festival im September sowie die jahresübergreifende Konzertreihe classic.Esterhazy. Das 2024 erstmals stattgefundene Pianofestival KEYS TO HEAVEN wird 2025 vom 23. bis 25. Mai stattfinden und neun Konzerte umfassen. Das Streichquartettfestival quartetto plus findet vom 4. bis 6. April statt. Neben den genannten Konzerten wird es auch 2025 wieder die beliebten Sommer-Matineen geben, bei denen während der Sommermonate in kurzen Programmen das Schaffen Haydns beleuchtet wird.

classic.Esterhazy: Stars von András Schiff bis Sebastian Koch schmücken Konzertreihe

Traditioneller Auftakt des jährlichen Konzertreigens findet am 19. Jänner 2025 statt und wird von Sir András Schiff und seiner Capella Andra Barca gestaltet. Ein weiterer Höhepunkt ist die dritte Ausgabe des hochkarätigen Streichquartettfestival quartetto plus, bei dem das Cuarteto Casals, aber auch der Schauspieler Sebastian Koch mit einem Jazzprojekt zu Arthur Schnitzlers Traumnovelle erwartet werden. Das Residenzorchester im Schloss Esterházy, das gefeierte Chamber Orchestra of Europe, präsentiert an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im März einen Zyklus aller fünf Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens mit dem südkoreanischen, mehrfach preisgekrönten Star-Pianisten Sunwook Kim.



Etablierte Formate und Innovationen: Die Festivals im Schloss Esterházy

Auch bei KEYS TO HEAVEN, das von 23. bis 25. Mai 2025 stattfinden wird, steht das Klavier im Mittelpunkt: Das Tasteninstrument dient hier als roter Faden in einem so bunten wie lebendigen Programm, das herkömmliche Konzertformate und Gattungsgrenzen sowie Abgrenzungen zwischen Podium und Zuschauerraum sprengt.



Neben Auftritten von Hollywoodlegende John Malkovich oder dem Bariton Andrè Schuen wird es auch wieder Kammermusikabende beim HERBSTGOLD – Festival 2025 geben. Erstmals werden András Schiff und Festivalintendant Julian Rachlin – zwei der meistgefeierten Musiker der Gegenwart – gemeinsam im Duo musizieren. Weiters spielen eigens zusammengestellte Ensembles aus herausragenden internationalen Musikerpersönlichkeiten Werke von Johannes Brahms und Arnold Schönberg.



30 Jahre Esterhazy Stiftungen – Vielfalt. Innovation. Tradition

Als einstiger Wirkungsort Joseph Haydns sind viele seiner bedeutendsten Werke im Schloss Esterházy geschrieben und im einstigen, heute nach ihm benannten Festsaal uraufgeführt worden. Speziell im Bereich der Sinfonik, der Kammermusik und des Streichquartetts gilt Haydns Wirken in Eisenstadt bis heute als wegweisend, entsprechend wird Schloss Esterházy gern als eigentliche Wiege der Wiener Klassik bezeichnet. Die vor 30 Jahren gegründeten Esterhazy Stiftungen haben es sich u. a. zur Aufgabe gemacht, dieses historische Erbe zu bewahren und weiterzuentwickeln. In den drei Dekaden ihres Bestehens haben die Stiftungen hierzu bereits mehr als 256 Millionen Euro investiert. Ermöglicht wird so ein Kulturangebot, das in dieser Vielseitigkeit und Qualität außerhalb der großen Klassikmetropolen europaweit wohl einzigartig ist: Mehr als 20.000 Besucher locken die Konzerte jährlich an. Neben einheimischen Gästen reisen große Teile des Publikums eigens an, um die Größen der Musikwelt im intimen Rahmen des ikonischen Haydnsaals mit seiner einzigartigen historischen Aura und außergewöhnlichen klanglichen Qualitäten zu erleben. So groß wie der Publikumszuspruch ist auch der programmatische Bogen des Angebots: Neben Werken Haydns und wichtiger Zeitgenossen stehen immer wieder auch seine Vorgänger wie Nachfahren bis hin zur zeitgenössischen Musik und Jazz im Fokus des künstlerischen Geschehens.

Weitere Infos und Tickets sind online auf esterhazy.at bzw. unter den Webadressen herbstgold.at und pianofestival.at verfügbar. In gedruckter Form kann das Programm auch über das Ticketbüro pan.event bestellt werden unter tickets@panevent.at bzw. der Telefonnummer +43 2682 65 0 65. Bis Ende des Jahres erhalten Musikfreunde auf alle Tickets für die Konzerte 2025 20 % Rabatt. Mehrfachbucher genießen 25 % auf alle Tickets bei Abnahme von mindestens drei Konzerten. Bei Kauf eines Abos (mindestens fünf Konzerte) gibt es einen Rabatt von 30 % auf den Einzelkartenpreis.