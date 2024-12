Silvestertipps bei Esterhazy

+1

Vor der beeindruckenden Kulisse des Schloss Esterházy findet am 31. Dezember 2024 erneut die größte Silvesterfeier des Burgenlandes statt. Dieses besondere Event markiert nicht nur das Ende des 30. Jubiläumsjahr der Esterhazy Privatstiftung, die seit 1994 das kulturelle Erbe der Familie bewahren und fördern, sondern gibt den Auftakt zu 100 Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt im Jahr 2025.

Ab 20:00 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher bei der „Silvester-Bar“ mit den mitreißenden DJ-Klängen auf die letzte Nacht des Jahres einstimmen. Die Band „TrashBax“ sorgt ab 21:30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Ab 23:00 Uhr startet im Restaurant Henrici die „Silvesterparty mit DJ Bird“ mit Hits aus den 80er und 90er. Um Mitternacht wird ein spektakuläres Feuerwerk den Himmel erleuchten und das neue Jahr einläuten.

Exklusive kulinarische Highlights zum Jahresende

Die Selektion Vinothek Burgenland öffnet bereits ab 10:00 Uhr ihre Türen für die letzte Feier des Jahres. Bis 18:00 Uhr können kulinarische Köstlichkeiten wie frische Austern und Lachs in unterschiedlichen Interpretationen genossen werden. Passend dazu gibt es die besten Schaumweine und Weine aus dem Burgenland. In der Selektion Vinothek Burgenland wird bereits um 17:00 Uhr – zeitgleich mit dem Jahreswechsel in Singapur – auf das neue Jahr angestoßen.

Reservierungen werden unter wein@selektion-burgenland.at oder telefonisch unter 02682/63345 entgegengenommen.

Auch der Neue Strand Neusiedler See bietet mit dem Champagnerbrunch in der Libelle einen genussvollen Start in den Silvestertag. Von 11:00 bis 16:00 Uhr können Gäste ein reichhaltiges Buffet mit Frühstücksklassiker wie Omelette, Spiegelei oder Ei Benedikt genießen. Vorspeisen wie Räucherlachs, Beef Tartar oder Austern Fin de Clair und servierte Hauptspeisen wie rosa gebratenes Beiried oder veganes Kichererbsencurry und Desserts wie Schokoladenmousse mit marinierten Beeren oder Somlauer Nockerl sorgen für kulinarische Höhepunkte. Weitere Details zum Menü finden Sie online unter www.neuerstrand.at/events/champagnerbrunch-in-der-libelle

Hochwertige Lebensmittel aus der Region

Wer den Jahreswechsel lieber in den eigenen vier Wänden feiert und bei der Silvesterparty köstliche Lebensmittel von regionalen Produzenten servieren möchte, wird bei einem Einkauf in der Markthalle Kulinarium Burgenland bestimmt fündig. Das umfangreiche Sortiment an zwei Standorten – am Schlossplatz in Eisenstadt und am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen – bietet nicht nur heimisches Wildbret vom Reh, Hirsch, Wildschwein, sondern auch Bio-Angus Rindfleisch und Bio-Schweinefleisch vom Sonnenschwein.

In Eisenstadt wird die Markthalle neben der Selektion Vinothek Burgenland täglich in Selbstbedienung geführt, wobei wie bisher an den gewohnten Markttagen weiterhin Aussteller vor Ort sind. Am 31. Dezember ist von 8:00 bis 13:00 Uhr und am 1. Jänner von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Alle Informationen sind online abrufbar unter www.markthalle-burgenland.com

Kultur und Geschichte auf der Burg Forchtenstein

Am 31. Dezember öffnet die Burg ihre Türen für ein ganz besonderes Vorabendprogramm. Von 16:00 bis 22:00 Uhr werden spannende Führungen durch die Räumlichkeiten der Burg sowie der Schatzkammer angeboten. Besonders im Fokus der Führungen stehen die historischen Uhren, die nicht nur den Übergang in das neue Jahr symbolisieren, sondern auf die Geschichte der Zeit der Uhrenmacherkunst erzählen.

Bei den exklusiven Silvesterführungen geht es hinauf auf den majestätischen Bergfried – eine Gelegenheit, welche nur einmal im Jahr geboten wird. Um Mitternacht wird mit den Besucherinnen und Besuchern mit einem Glas Sekt und musikalischer Untermalung von klassischer Musik auf das neue Jahr angestoßen.

Informationen zu den Führungen und Tickets finden Sie unter www.esterhazy.at/veranstaltungen/event/silvesterfuehrung