„Saturday Night Fever – Das Musical“: Vierte Zusatzvorstellung fixiert

Die Kartennachfrage bezüglich Mörbisch-Tickets ist weiterhin ungebrochen. Für das Hit-Musical „Saturday Night Fever“ wurden bereits drei Zusatzvorstellungen angesetzt. Mit 30. Juli geht nun ein weiterer Termin in den Verkauf.

Generalintendant Alfons Haider: „Erst wenige Tage vor Weihnachten haben wir bekanntgegeben, dass 80.000 Tickets verkauft sind, mittlerweile stehen wir bei 85.000 verkauften Karten. Mit weiteren 50.000 reservierten Karten bewegen wir uns derzeit bei einer Auslastungsprognose von rund 93 Prozent. Es ist also notwendig eine weitere Zusatzvorstellung anzusetzen. Wir werden uns selbstverständlich bemühen, die Ticketwünsche unseres Publikums trotz des großen Ansturms bestmöglich zu erfüllen.“



Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich über den aktuellen Vorverkauf sehr erfreut: „Mit dem bisherigen Verkaufserfolg reiht sich diese Produktion ganz weit oben in der 68-jährigen Geschichte der Seefestspiele Mörbisch ein. Es ist uns ein großes Anliegen, dass alle Interessierten in den Genuss dieser Produktion kommen, weshalb wir unser Möglichstes tun, um Zusatzvorstellungen ansetzen zu können. Mit ‚Saturday Night Fever‘ werden wir auch heuer wieder viele neue Gäste für Mörbisch und kommende Musicalaufführungen begeistern.“



Von 10. Juli bis 16. August 2025 ist mit dem Musical-Hit von Robert Stigwood & Bill Oakes und der Erfolgs-Musik von The Bee Gees Discofieber auf der Seebühne Mörbisch angesagt. Der Kinofilm löste Ende der 70er eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta in der Rolle des Tony Manero zum Star. Die großen Hits der Bee Gees sind bis heute in den Playlists der Radiostationen vertreten: Stayin‘ Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman oder You Should Be Dancing sind nur einige der weltbekannten Songs, die in „SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical“ Disco-Feeling pur nach Mörbisch bringen werden.

SATURDAY NIGHT FEVER – Das Musical

Von 10. Juli bis 16. August 2025



Premiere: 10. Juli 2025

Zusatztermine: 20. Juli, 23. Juli, 30. Juli, 06. August 2025



Tickets und Infos unter: www.seefestspiele-moerbisch.at

Gastproduktionen auf der Seebühne Mörbisch:

Starnacht am Neusiedler See: 06. und 07.06.2025 | seefestspiele.at

Die Schlagerparty: 14.07.2025 | oeticket.com

Roland Kaiser: 15.07.2025 | oeticket.com

Bonnie Tyler & Nazareth: 29.07.2025 | oeticket.com

Amore italiano – Die italienische Schlagernacht: 04.08.2025 | oeticket.com

Semino Rossi: 05.08.2025 | seefestspiele.at